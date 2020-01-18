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Иран отправит Украине черные ящики сбитого над Тегераном «Боинга»
18.01.2020 18:54 — Новости Мира | Tut.by
Источник материала: Tut.by
Анализировать данные черных ящиков в Украине помогут эксперты из Франции, Канады и США, пишет
Иран передаст Украине черные ящики пассажирского самолета, который был сбит ракетой близ Тегерана 8 января. Об этом сообщает иранское информагентство Tasnim в субботу, 18 января, со ссылкой на представителя Организации гражданской авиации Ирана Хасана Резайфара.
По его словам, расшифровывать данные черных ящиков украинским экспертам помогут коллеги из Франции, Канады и США. Если их усилия не увенчаются успехом, бортовые самописцы будут отправлены во Францию, продолжил Резайфар. Иран в анализе записей участвовать не будет.
Пассажирский самолет Boeing 737, принадлежавший авиакомпании МАУ, разбился в Тегеране 8 января. В результате катастрофы погибли 167 пассажиров и 9 членов экипажа — это
В субботу, 11 января, Иран
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Анализировать данные черных ящиков в Украине помогут эксперты из Франции, Канады и США, пишет Deutsche Welle со ссылкой на иранское агентство Tasnim.
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