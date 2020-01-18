Иран отправит Украине черные ящики сбитого над Тегераном «Боинга»

Источник материала: Tut.by

Анализировать данные черных ящиков в Украине помогут эксперты из Франции, Канады и США, пишет Deutsche Welle со ссылкой на иранское агентство Tasnim.

Иран передаст Украине черные ящики пассажирского самолета, который был сбит ракетой близ Тегерана 8 января. Об этом сообщает иранское информагентство Tasnim в субботу, 18 января, со ссылкой на представителя Организации гражданской авиации Ирана Хасана Резайфара.

По его словам, расшифровывать данные черных ящиков украинским экспертам помогут коллеги из Франции, Канады и США. Если их усилия не увенчаются успехом, бортовые самописцы будут отправлены во Францию, продолжил Резайфар. Иран в анализе записей участвовать не будет.

Пассажирский самолет Boeing 737, принадлежавший авиакомпании МАУ, разбился в Тегеране 8 января. В результате катастрофы погибли 167 пассажиров и 9 членов экипажа — это граждане Ирана, Канады, Швеции, Украины, Афганистана, ФРГ и Великобритании.

В субботу, 11 января, Иран официально признал , что украинский самолет был сбит ракетой. Ответственность на себя взял Корпус стражей исламской революции (КСИР). Командующий военно-космическими силами КСИР заявил, что в момент трагедии пассажирский лайнер находился вблизи важного военного объекта — его приняли за «вражескую цель».