Дочь пресс-секретаря Путина заявила об «идущем от силовиков» беспределе

Источник материала: Tut.by

Дочь пресс-секретаря президента России Дмитрия Пескова Елизавета считает, что в России «конкретный беспредел» идет от правоохранительных органов. Об этом она заявила в интервью Forbes .



Фото: Instagram

«В России конкретный беспредел, которому ни один адекватный, цивилизованный человек не будет относиться равнодушно, этот беспредел идет от правоохранительных органов», — сказала она. В интервью она не уточнила, во время каких событий и каким образом этот «беспредел» раскрывается.

Однако, фраза о беспределе прозвучала в ответ на просьбу корреспондента сравнить митинги «желтых жилетов» в Париже и протесты в Москве летом 2019 года. Ей напомнили, что она «высказывалась и про митинги» и сравнивала эти акции и уточнили, считает ли она, что они «сравнимы».

В ответ Елизавета Пескова заявила, что митинги во Франции и России «сравнить нельзя». Среди отличий она назвала то, что у французов требования были «экономическими». Также среди различий она назвала то, что у протестующих во Франции нет плана и «схемы действий» и они хотят «смахнуть все рукой со стола» и «все хотят просто разрушить», а в России «митингующие в России себя институционализируют» и «стремятся принять участие во власти». «То есть, там [во Франции] беспредел идет от тех, кто митингует», — заключила она.

Елизавета Пескова уже не первый раз высказывается о протестах в России. Так, в середине сентября она написала в своем блоге на сайте радиостанции «Эхо Москвы», что за «абсурдной несправедливостью» вынесенного актеру Павлу Устинову приговора может стоять попытка переворота против главы государства. Она задалась вопросом о том, что приговор в 3,5 года лишения свободы мог быть «беспределом со стороны силовиков» и «одной из попыток совершить что-то наподобие переворота, против главы государства в том числе». Через несколько часов пост пропал с сайта «Эха Москвы».

Актера Павла Устинова Тверской районный суд приговорил в середине сентября к 3,5 годам колонии. Его признали виновным в применении насилия к бойцу ОМОНа во время несанкционированной акции в Москве 3 августа. Устинов не признал свою вину. В его поддержку выступили многие актеры и знаменитости. Защита указывала, что во время задержания Устинов в акции не участвовал. Также суд изначально отказался приобщить к делу видео, на котором видно, что в момент задержания Устинов просто смотрел в телефон.

Вскоре, 20 сентября его выпустили из-под стражи после решения Московского городского суда. А в конце сентября Мосгорсуд изменил ему приговор, заменив реальный срок условным. Также был сокращен срок наказания до одного года с испытательным сроком в два года.

Елизавета Пескова учится на первом курсе магистратуры МГИМО на факультете международных отношений. Окончательное решение поступать в магистратуру в России приняла после стажировки в Европарламенте. Помимо этого, дочь пресс-секретаря Путина работает в сфере digital-маркетинга, так как три года отучилась во Франции, в бизнес школе на маркетинге, получила диплом бакалавра.