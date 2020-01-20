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В Китае от пневмонии нового типа погибли три человека

20.01.2020 06:15 — Новости Мира | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Число погибших от пневмонии, вызванной новым типом коронавируса 2019-nCoV, в городе Ухань (провинция Хубэй, Центральный Китай) увеличилось до трех. Как сообщил в понедельник муниципальный комитет по здравоохранению, общее число инфицированных возросло до 198, пишет ТАСС.


Фото: Reuters

По словам медиков, 18 января зафиксированы 59 новых случаев заболевания и один летальный исход. 19 января установлены 77 новых случаев.

Как сообщается, среди заболевших 66 мужчин и 70 женщин — самому младшему пациенту 25 лет, старшему — 89 лет. Отмечается, что первые симптомы — повышение температуры, кашель и чувство стеснения в груди — проявлялись у заболевших до 18 января.

«По состоянию на 22:00 19 января в городе Ухань зафиксированы 198 случаев заболевания пневмонией, вызванной новым типом коронавируса. Из них 25 уже выписаны из больницы, трое скончались, 170 находятся на лечении в медицинских учреждениях. Состояние 35 оценивается как тяжелое, девять человек находятся в критическом состоянии, у 126 пациентов — легкая форма заболевания», — говорится в заявлении комитета.

В настоящее время число людей, имевших тесный контакт с инфицированными, достигло 817. Из них 727 уже выведены из-под медицинского наблюдения, 90 остаются под надзором врачей. Симптомов заболевания у них не выявлено.

31 декабря власти Китая информировали Всемирную организацию здравоохранения (ВОЗ) о вспышке неизвестной пневмонии в городе Ухань, расположенном в центральной части страны. 7 января китайские специалисты установили возбудителя болезни — это коронавирус 2019-nCoV. Лабораторному тестированию подверглись все случаи заболевания с подозрением на новую пневмонию. В результате были исключены из списка возможных патогенов возбудители таких респираторных заболеваний, как грипп, птичий грипп, тяжелый острый респираторный синдром (ТОРС, или SARS, известный также как атипичная пневмония) и ближневосточный респираторный синдром (MERS).

 
 
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Как сообщил в понедельник муниципальный комитет по здравоохранению, общее число инфицированных возросло до 198.
 
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