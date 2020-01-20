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Путин решил сменить генпрокурора РФ
20.01.2020 13:47 — Новости Мира | Tut.by
Источник материала: Tut.by
Президент России Владимир Путин предложил освободить Юрия Чайку от должности генерального прокурора, сообщает
«Владимир Путин внес на рассмотрение Совета Федерации кандидатуру заместителя председателя Следственного комитета РФ Игоря Краснова на должность генерального прокурора Российской Федерации и предложение об освобождении от этой должности Юрия Чайки в связи с переходом на другую работу», — сказали в пресс-службе.
Юрий Чайка
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Президент России Владимир Путин предложил освободить Юрия Чайку от должности генерального прокурора, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу Кремля. Уже и есть...
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