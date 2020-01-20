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Путин решил сменить генпрокурора РФ

20.01.2020 13:47 — Новости Мира | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Президент России Владимир Путин предложил освободить Юрия Чайку от должности генерального прокурора, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу Кремля. Уже и есть кандидатура на этот пост.


Фото: genproc.gov.ru

«Владимир Путин внес на рассмотрение Совета Федерации кандидатуру заместителя председателя Следственного комитета РФ Игоря Краснова на должность генерального прокурора Российской Федерации и предложение об освобождении от этой должности Юрия Чайки в связи с переходом на другую работу», — сказали в пресс-службе.

Юрий Чайка занял пост гепрокурора в июне 2006 года.

 
 
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Президент России Владимир Путин предложил освободить Юрия Чайку от должности генерального прокурора, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу Кремля. Уже и есть...
 
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