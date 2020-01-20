Крушение самолета в Казахстане: Bek Air не могла контролировать летную годность флота

Источник материала: Tut.by

Авиационная администрация Казахстана в ходе проверки авиакомпании Bek Air, самолет которой потерпел крушение 27 декабря 2019 года, выявила, что компания не могла контролировать летную годность флота, в том числе из-за отсутствия финансов для покупки запчастей. Об этом сообщила пресс-служба Комитета гражданской авиации Министерства индустрии и инфраструктурного развития Казахстана в понедельник.



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«Было установлено, что АО Bek Air не смогло контролировать поддержание летной годности воздушного флота путем полного и надлежащего ведения учета. Сведения технических журналов не соответствуют данным процесса переноса компонентов с одного воздушного судна на другое. Отчеты показывают, что АО Bek Air регулярно использует этот процесс, когда компоненты одного самолета снимаются для установки на другое воздушное судно», — говорится в сообщении.

Отмечено, что эти действия вызывают вопросы об учете наработки компонентов и регистрации часов эксплуатации. «Также это свидетельствует о неспособности АО Bek Air получать запасные части из-за недостатка финансирования или сложности получения запасных частей для старых самолетов», — пояснили в пресс-службе.

По данным ведомства, еще одной проблемой летной годности является существенное количество замен агрегатов с одного самолета на другой, а также отсутствие инвентарного контроля, необходимого для их управления. «Этот процесс не контролируется должным образом, что потребует дальнейшего изучения вопросов по техническому обслуживанию и ремонту воздушных судов авиакомпании. Также существует множество других нарушений, таких как статус ELT (аварийный радиомаяк), нехватка противопожарной защиты грузовых отсеков, спасательных жилетов и так далее, которые применимы ко всем самолетам», — уточнили в ведомстве.

О сертификатах

Сертификаты летной годности авиакомпании не могут быть восстановлены до устранения выявленных нарушений, добавили в министерстве.

«В целом состояние флота оценивается как неудовлетворительное, что ожидаемо, учитывая возраст самолетов, а также состояние процедуры по поддержанию летной годности. Это подтверждает то, что в связи с обширным перечнем нарушений сертификаты летной годности не могут быть восстановлены до тех пор, пока нарушения не будут устранены, и мы не убедимся в том, что летная годность воздушных судов находится на приемлемом уровне», — говорится в сообщении.

Отмечается, что проверка авиакомпании продолжается. «После ее завершения авиакомпания в течение 10 дней должна будет предоставить в Авиационную администрацию Казахстана план корректирующих действий по устранению всех нарушений. В случае если нарушения не будут устранены в течение шести месяцев, сертификат эксплуатанта и сертификаты летной годности будут отозваны. До тех пор, пока эти действия не будут завершены, действия сертификатов приостановлены на неопределенный срок», — пояснили в пресс-службе.

Rolls Royce не получала данных о двигателях

Компания Rolls Royce сообщила, что после ввода в эксплуатацию самолетов Fokker-100 в Казахстане к ней не поступало информации о капитальном ремонте двигателей данных воздушных судов, сообщили в министерстве.

«Самым серьезным наблюдением [по результатам проверки авиакомпании] является снятие с авиационных двигателей табличек, которые показывают информацию о серийных номерах для отслеживания часов и циклов. В связи с этим идентификация двигателей не может быть проверена, также не могут быть подтверждены их действительно наработанные часы и циклы», — говорится в заявлении ведомства.

По его данным, выявлены несколько двигателей с такой проблемой, что ставит под сомнение годность всех авиационных двигателей, эксплуатируемых Bek Air.

«Кроме того, производитель авиационных двигателей Fokker-100 компания Rolls Royce сообщила, что с тех пор, как эти самолеты поступили в эксплуатацию в Казахстан, к ним не поступала информация о капитальном ремонте данных двигателей. Rolls Royce также сообщила в акционерное общество „Авиационная администрация Казахстана“ о том, что процедуры, требующей снятия таблички с данными, не существует, и что ни при каких обстоятельствах она не разрешит делать это с действующим двигателем», — отмечается в сообщении.

О подготовке кадров

Авиационная администрация Казахстана в ходе проверки авиакомпании Bek Air также выявила недостатки в подготовке кадров перевозчика.

«Особую озабоченность вызывает вопрос подготовки кадров АО Bek Air, поскольку проверка документации свидетельствует о серьезных недостатках в вопросах обучения по безопасности и их учета в компании. Очевидно, что записи недостаточно подробны или содержат значительные отклонения, которые ставят под сомнение их достоверность. Здесь следует принять меры для улучшения процесса подготовки кадров, чтобы все экипажи были должным образом обучены правильной эксплуатации самолета», — говорится в сообщении Комитета гражданской авиации Министерства индустрии и инфраструктурного развития Казахстана.

По его данным, во время изучения видеозаписей в аэропорту Алма-Аты было выявлено, что «экипажи Bek Air, готовя свои самолеты к полету, в основном не проводят обход либо проверку крыла, как того требует руководство по эксплуатации воздушного судна». «В руководстве по эксплуатации самолета Fokker 28−100 четко указано, что крыло самолета должно проверяться перед каждым полетом, и, более того, для самолетов этого типа в руководстве указывается, как должна выполняться эта проверка. Из изученных видеозаписей подготовки самолетов АО „Бек эйр“ видно, что эта проверка не проводилась», — отметили в комитете.

Кроме того, проверка выявила, что в отчетах о тренировках нет свидетельств того, что проводилась подготовка к зимней эксплуатации воздушных судов. Также нет программы подготовки, которая показала бы, что экипажи самолетов этого типа обучаются управлению рисками при обледенении, добавили в комитете. «Учитывая характер эксплуатации воздушных судов в зимний период в Казахстане, это является серьезной проблемой безопасности», — подчеркнули в ведомстве.

Напомним, самолет авиакомпании Bek Air потерпел крушение утром 27 декабря при вылете из аэропорта Алматы в Нур-Султан. На борту находились 98 человек, 12 из них погибли, еще 49 пострадали.