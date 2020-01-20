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Огромное облако пыли превратило день в ночь: мощную бурю сняли на видео в Австралии
20.01.2020 16:42 — Новости Мира | Tut.by
Источник материала: Tut.by
В австралийском штате Новый Южный Уэльс наблюдался сильный ветер, порывы которого достигали 26-ти метров в секунду. Сухая погода усугубила ситуацию, и ветер поднял в воздух крупные облака пыли, которые достигли населенных пунктов. Власти посоветовали местным жителям оставаться дома, о пострадавших не сообщалось. В Австралии до сих пор продолжаются природные пожары, которые уже затронули 10 миллионов гектаров территории. С сентября прошлого года они уничтожили около 3000 домов, власти сообщили о 28 погибших.
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Ситуация усугубилась сухой погодой.
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