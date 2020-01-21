ВОЗ предупредила о возможности распространения коронавируса за пределами Китая

Источник материала: Tut.by

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) считает, что следует ожидать в ближайшее время распространения новой пневмонии, вызываемой коронавирусом 2019-nCoV, в Китае и, возможно, в других странах. Об этом заявил во вторник на брифинге в Женеве официальный представитель ВОЗ Тарик Язаревич, пишет ТАСС .



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«Всего в мире зарегистрировано 278 подтвержденных случаев 2019-nCoV, о которых поступили официальные сообщения», — сказал он, добавив, что «эти цифры быстро меняются». Четыре случая зафиксированы за пределами Китая — два в Таиланде, один в Японии и один в Республике Корея. «Следует ожидать новых случаев в других районах Китая и, возможно, в других государствах», — констатировал официальный представитель.

Он сообщил, что в настоящее время в китайском городе Ухань находится миссия ВОЗ. Она встретилась со специалистами в сфере здравоохранения и официальными лицами, которые «ведут расследования по поводу вспышки болезни». «Эта миссия является частью нынешнего процесса обмена информацией между правительством Китая и ВОЗ», — пояснил Язаревич. Он подчеркнул, что в отношении коронавируса 2019-nCoV «многое еще остается выяснить». «Недостаточно известно о том, как он передается, о клинических характеристиках болезни, ее тяжести и степени ее распространения или ее источниках, — отметил официальный представитель. — ВОЗ призывает все стороны продолжать подготовительные мероприятия».

По словам Язаревича, источник вспышки болезни в Китае, «судя по всему имеет животное происхождение». При этом «передача от человека к человеку , происходящая при близком контакте, является ограниченной». Китайские органы здравоохранения 20 января подтвердили, что такая передача имеет место. В некоторых случаях течение болезни более мягкое, чем при заражении коронавирусами других типов. ВОЗ считает, что на настоящий момент «не является оправданным введение каких-либо ограничений на поездки и торговлю».

Согласно данным, распространенным во вторник Государственным комитетом по вопросам гигиены и здравоохранения КНР, число лиц, зараженных коронавирусом нового типа, в Китае возросло до 291 человека. Согласно опубликованной статистике, на текущий момент большинство инфицированных (270 человек) находятся в Ухане, откуда началось распространение болезни. Пять жителей госпитализированы в Пекине, 14 человек — в южной провинции Гуандун, два — в Шанхае. Еще в 14 регионах власти поместили на карантин 54 лиц, находящихся под подозрением, у которых выявлены симптомы, сходные с пневмонией. В ВОЗ поступили сведения о шести умерших в Китае.

Что известно про новый вирус

Вирус 2019-nCoV — вариант коронавируса, который до сих пор не передавался людям.

Коронавирусы — семейство вирусов, включающее 38 видов вирусов, лишь шесть (а с новым вирусом — семь) из которых поражают человека.

Исследователи считают, что, скорее всего, вирус распространился на людей от животных, но способен также передаваться от человека к человеку.

Среди симптомов заражения: повышенная температура, кашель, затрудненное дыхание.

Людям советуют не прикасаться к животным, избегать недоваренного или недожаренного мяса и яиц, а также избегать контакта с людьми с симптомами простуды или гриппа.