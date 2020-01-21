Объявлен новый состав правительства России. Шойгу и Лавров посты сохранили

Источник материала: Tut.by

В России во вторник, 21 января, озвучили состав нового правительства. Согласно закону, президенту Путину правительство представил премьер-министр Михаил Мишустин.



Фото: пресс-служба президента России

В состав нового правительства не вошли 13 министров и вице-премьеров. Среди ушедших в отставку членов кабмина — министр экономического развития Максим Орешкин, который возглавлял от российской стороны российско-белорусскую рабочую группу, созданную для обсуждения различных аспектов интеграции и спорных воросов.

Посты сохранили Сергей Шойгу и Сергей Лавров. В правительстве остались, но в другой должности Константин Чуйченко (лишился поста вице-премьера, но занял должность министром юстиции) и

Антон Силуанов, который потерял должность первого вице-премьера, но сохранил пост главы Мифина.

Новый состав правительства. Полный список



Фото: пресс-служба президента России

Первый вице-премьер: Андрей Белоусов.

Вице-премьеры:

Дмитрий Григоренко (вице-премьер, глава аппарата правительства)

Виктория Абрамченко

Юрий Трутнев (вице-премьер, полномочный представитель президента в ДФО)

Юрий Борисов

Татьяна Голикова

Алексей Оверчук

Марат Хуснуллин

Дмитрий Чернышенко

Министры:

труда и соцзащиты — Антон Котяков

просвещения — Сергей Кравцов

сельского хозяйства — Дмитрий Патрушев

транспорта — Евгений Дитрих

юстиции — Константин Чуйченко

здравоохранения — Михаил Мурашко

иностранных дел — Сергей Лавров

обороны — Сергей Шойгу

экономического развития — Максим Решетников

финансов — Антон Силуанов

культуры — Ольга Любимова

промышленности и торговли — Денис Мантуров

внутренних дел — Владимир Колокольцев

науки и высшего образования — Валерий Фальков

энергетики — Александр Новак

спорта — Олег Матыцин

цифрового развития, связи и массовых коммуникаций — Максут Шадаев

МЧС — Евгений Зиничев

по развитию Дальнего Востока и Арктики — Александр Козлов

природных ресурсов и экологии — Дмитрий Кобылкин

строительства и ЖКХ — Владимир Якушев

Напомним, прежнее правительство России ушло в отставку 15 января после анонсированных Путиным поправок в российскую Конституцию. Новым премьер-министром стал Михаил Мишустин.