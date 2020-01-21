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Объявлен новый состав правительства России. Шойгу и Лавров посты сохранили

21.01.2020 21:35 — Новости Мира | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

В России во вторник, 21 января, озвучили состав нового правительства. Согласно закону, президенту Путину правительство представил премьер-министр Михаил Мишустин.


Фото: пресс-служба президента России

В состав нового правительства не вошли 13 министров и вице-премьеров. Среди ушедших в отставку членов кабмина — министр экономического развития Максим Орешкин, который возглавлял от российской стороны российско-белорусскую рабочую группу, созданную для обсуждения различных аспектов интеграции и спорных воросов.

Посты сохранили Сергей Шойгу и Сергей Лавров. В правительстве остались, но в другой должности Константин Чуйченко (лишился поста вице-премьера, но занял должность министром юстиции) и
Антон Силуанов, который потерял должность первого вице-премьера, но сохранил пост главы Мифина.

Новый состав правительства. Полный список


Фото: пресс-служба президента России

Первый вице-премьер: Андрей Белоусов.

Вице-премьеры:

  • Дмитрий Григоренко (вице-премьер, глава аппарата правительства)
  • Виктория Абрамченко
  • Юрий Трутнев (вице-премьер, полномочный представитель президента в ДФО)
  • Юрий Борисов
  • Татьяна Голикова
  • Алексей Оверчук
  • Марат Хуснуллин
  • Дмитрий Чернышенко

Министры:

  • труда и соцзащиты — Антон Котяков
  • просвещения — Сергей Кравцов
  • сельского хозяйства — Дмитрий Патрушев
  • транспорта — Евгений Дитрих
  • юстиции — Константин Чуйченко
  • здравоохранения — Михаил Мурашко
  • иностранных дел — Сергей Лавров
  • обороны — Сергей Шойгу
  • экономического развития — Максим Решетников
  • финансов — Антон Силуанов
  • культуры — Ольга Любимова
  • промышленности и торговли — Денис Мантуров
  • внутренних дел — Владимир Колокольцев
  • науки и высшего образования — Валерий Фальков
  • энергетики — Александр Новак
  • спорта — Олег Матыцин
  • цифрового развития, связи и массовых коммуникаций — Максут Шадаев
  • МЧС — Евгений Зиничев
  • по развитию Дальнего Востока и Арктики — Александр Козлов
  • природных ресурсов и экологии — Дмитрий Кобылкин
  • строительства и ЖКХ — Владимир Якушев

Напомним, прежнее правительство России ушло в отставку 15 января после анонсированных Путиным поправок в российскую Конституцию. Новым премьер-министром стал Михаил Мишустин.

 
 
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Согласно закону, президенту Путину правительство представил премьер-министр Михаил Мишустин.
 
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