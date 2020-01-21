Объявлен новый состав правительства России. Шойгу и Лавров посты сохранили

В России во вторник, 21 января, озвучили состав нового правительства. Согласно закону, президенту Путину правительство представил премьер-министр Михаил Мишустин.
В состав нового правительства не вошли 13 министров и вице-премьеров. Среди ушедших в отставку членов кабмина — министр экономического развития Максим Орешкин, который возглавлял от российской стороны российско-белорусскую рабочую группу, созданную для обсуждения различных аспектов интеграции и спорных воросов.
Посты сохранили Сергей Шойгу и Сергей Лавров. В правительстве остались, но в другой должности Константин Чуйченко (лишился поста вице-премьера, но занял должность министром юстиции) и Антон Силуанов, который потерял должность первого вице-премьера, но сохранил пост главы Мифина.
Новый состав правительства. Полный список
Первый вице-премьер: Андрей Белоусов.
Вице-премьеры:
Дмитрий Григоренко (вице-премьер, глава аппарата правительства)
Виктория Абрамченко
Юрий Трутнев (вице-премьер, полномочный представитель президента в ДФО)
Юрий Борисов
Татьяна Голикова
Алексей Оверчук
Марат Хуснуллин
Дмитрий Чернышенко
Министры:
труда и соцзащиты — Антон Котяков
просвещения — Сергей Кравцов
сельского хозяйства — Дмитрий Патрушев
транспорта — Евгений Дитрих
юстиции — Константин Чуйченко
здравоохранения — Михаил Мурашко
иностранных дел — Сергей Лавров
обороны — Сергей Шойгу
экономического развития — Максим Решетников
финансов — Антон Силуанов
культуры — Ольга Любимова
промышленности и торговли — Денис Мантуров
внутренних дел — Владимир Колокольцев
науки и высшего образования — Валерий Фальков
энергетики — Александр Новак
спорта — Олег Матыцин
цифрового развития, связи и массовых коммуникаций — Максут Шадаев
МЧС — Евгений Зиничев
по развитию Дальнего Востока и Арктики — Александр Козлов