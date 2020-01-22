Число жертв пневмонии нового типа в Китае возросло до девяти

Число людей, умерших в Китае от заболевания пневмонией нового типа, увеличилось до девяти. Об этом заявил в среду заместитель главы Государственного комитета по вопросам гигиены и здравоохранения КНР Ли Бинь, пишет ТАСС.
«Число жертв возросло еще на три человека, до девяти погибших. Количество выявленных инфицированных возросло до 440 человек… мы принимаем активные превентивные меры», — сообщил он на брифинге.
Неизвестный вирус стал распространяться в китайском городе Ухань в начале декабря. По информации китайских медиков, вирус передается от человека к человеку и вызывает у зараженных пневмонию. Позже случаи заболевания зафиксировали за пределами Китая: два в Таиланде, по одному — в Японии, Южной Корее и США.
В Беларуси усилили профилактические мероприятия, чтобы не допустить распространения выявленного в Китае коронавируса. Как рассказали в Министерстве здравоохранения, пассажиров, прилетающих из стран, где выявлен вирус, проверяют в том числе с применением тепловизионного оборудования.
Что известно про новый вирус
Вирус 2019-nCoV — вариант коронавируса, который до сих пор не передавался людям.
Коронавирусы — семейство вирусов, включающее 38 видов вирусов, лишь шесть (а с новым вирусом — семь) из которых поражают человека.
Исследователи считают, что, скорее всего, вирус распространился на людей от животных, но способен также передаваться от человека к человеку.
Среди симптомов заражения: повышенная температура, кашель, затрудненное дыхание.
Людям советуют не прикасаться к животным, избегать недоваренного или недожаренного мяса и яиц, а также избегать контакта с людьми с симптомами простуды или гриппа.