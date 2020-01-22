В США - первый случай заболевания новым коронавирусом

Источник материала: Tut.by

В Соединенных Штатах зарегистрирован первый случай заболевания, вызванного новым коронавирусом из Китая. Заболевший — мужчина, живет в штате Вашингтон. 15 января он вернулся из китайского города Ухань, где вирус был впервые обнаружен.



Фото: Reuters

Центр по контролю и профилактике заболеваний США подтвердил, что у мужчины диагностирован коронавирус, это произошло 20 января. Эксперты центра ожидают новых случаев как в Соединенных Штатах, так и во всем мире.

Вирус передается от человека к человеку

Китайские власти признали, что вирус может передаваться от человека к человеку. Зарегистрировано как минимум два случая такого заражения за пределами больниц: один — в Гуандуне, другой — в Ухане. Также известно о 14 случаях заражения медиков, которые оказывали помощь людям, пораженным вирусом 2019-nCoV.

В Ухане, откуда вирус начал распространяться в конце декабря 2019 года, живет 10 миллионов человек. Медицинские власти страны отмечают, что число заболевших (более ста человек в этом городе) сравнительно небольшое, если учитывать численность населения Уханя.

Всего в Китае около 300 заболевших, единичные случаи выявлены в Таиланде, Южной Корее, на Тайване и в Японии. В университете Гонконга полагают, что цифры могут быть занижены: «Наиболее вероятное число заболевших — где-то в районе 1300 и выше», — цитирует Reuters профессора Габриеля Ленга.

Как защититься от коронавируса

Распространение вируса из Уханя сравнивают с другой вспышкой коронавируса в Китае — SARS-CoV или атипичной пневмонии — в 2002—2003 годах. Тогда умерли около 800 заболевших.

ВОЗ 22 января проведет экстренное заседание комитета экспертов, чтобы оценить, представляет ли новый вирус глобальную угрозу. Пока рекомендации Всемирной организации здравоохранения сводятся к тому, чтобы держаться подальше от чихающих и кашляющих людей и не употреблять в пищу плохо обработанное (недожаренное или недоваренное) мясо. По одной из версий, возбудитель вируса мог передаться людям после употребления какого-то из мясных или морепродуктов с рынка в Ухане.

В аэропортах США, Австралии, Японии и других странах усилили меры безопасности в связи с распространением коронавируса: сотрудники аэропорта с помощью специальных рамок и других приборов измеряют температуру прилетающих из Китая и других стран «группы риска». Аналогичные проверки начали проводить в российских и белорусских аэропортах .