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В России с подозрением на коронавирус госпитализированы двое
22.01.2020 18:47 — Новости Мира | Tut.by
Источник материала: Tut.by
В России с подозрением на коронавирус госпитализированы два человека. Как сообщают российские СМИ
Один из госпитализированных — россиянин. Мужчина прилетел в Пулково из Шанхая и сам обратился за помощью к медикам из-за высокой температуры.
Второй госпитализированный — гражданин Китая.
Как рассказал главврач Боткинской больницы, куда доставили пациентов, сейчас медики проводят обследование по результатам которого и можно будет назвать точную причину заболевания.
Бывший глава Роспотребнадзора, академик РАН и врач-эпидемиолог Геннадий Онищенко призвал не делать спешить с выводами, так как диагноз еще не поставлен. «Идет обычный, текущий медицинский процесс», — сказал
Еще один пассажир с подозрением на этот вирус был сегодня обследован в Хабаровске. После взятых анализов диагноз не подтвердился — у него была обнаружена ОРВИ, сообщает
Всего же жертвами коронавируса 2019-nCoV, по информации
В Беларуси
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Всего же жертвами коронавируса 2019-nCoV, по информации Reuters, стали уже 17 человек. Заразились 473 человека.
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