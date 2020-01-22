Путин призвал не экспериментировать с формой правления в России

Источник материала: Tut.by

Президент России Владимир Путин считает, что в России — с учетом ее особенностей — должна быть крепкая президентская власть. Об этом он заявил на встрече с общественностью.



Фото: пресс-служба президента России

«Теоретически возможно», — сказал Путин, отвечая на вопрос одного из участников встречи о возможности превращения России в парламентскую республику (трансляцию встречи вел канал «Россия 24»).

Однако президент тут же назвал такой переход нецелесообразным.

«Для того чтобы парламентская республика эффективно функционировала, нужно, чтобы политическая структура росла давно. В той же Европе столетиями некоторые партии существуют, а у нас, как правило, партия связана с конкретным человеком», — сказал Путин, приведя в пример ЛДПР и ее лидера Владимира Жириновского.

«Нам лучше не экспериментировать», — сказал Путин, напомнив, что парламентская форма правления нередко дает сбои и некоторые страны, даже такие, где давно существуют устойчивые партии, по полгода не могут сформировать правительство или же кабмин и создают неустойчивые коалиции из партий, ставящих себе различные цели.

«Вы представляете, если бы Россия жила без правительства полгода. Катастрофа. Поверьте мне, это невозможно, это колоссальный ущерб государству», — отметил Путин.

Президент рассказал, что «почитывает» западных экспертов и знает, что те сами говорят о том, что парламентаризм переживает кризисную ситуацию, и размышляют о том, как «оживить» систему и сделать ее более эффективной.

«Я думаю, что для России с ее огромной территорией, с многоконфессиональностью, с большим количеством наций, народов, народностей, проживающих на территории страны, нужна все-таки крепкая президентская власть», — резюмировал Путин.

15 января, выступая с посланием Федеральному собранию, Путин предложил внести ряд поправок в действующую Конституцию. Речь, в частности, шла об усилении роли Государственной думы, которой Путин предложил дать право утверждать премьер-министра, а также вице-премьеров и министров. Также президент предложил повысить статус Государственного совета, который сейчас является совещательным органом при главе государства, и «кардинально повысить роль губернаторов в выработке и принятии решений на федеральном уровне».

20 января президент внес в Госдуму соответствующий законопроект, в соответствии с которым расширяются полномочия Госдумы и Совета Федерации, который должен получить право согласовывать кандидатуры руководителей силовых органов и прокуроров и снимать с должности по представлению президента судей.

При этом еще в своем послании Путин заявил, что Россия «не может нормально развиваться» и даже просто «существовать стабильно в форме парламентской республики», а потому за президентом должно сохраниться право определять задачи и приоритеты деятельности правительства, отстранять от должности членов правительства и руководить Вооруженными силами и всей правоохранительной системой.