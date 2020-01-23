Генсек ООН назвал четырех угрожающих миру «всадников Апокалипсиса»

Источник материала: Tut.by

Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш заявил, что в настоящее время существуют четыре «всадника Апокалипсиса», которые угрожают всему миру. Об этом он сказал в рамках выступления на Генассамблее ООН с докладом об итогах работы организации в 2019 году и задачах на этот год.



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«Эти четыре всадника <…> могут поставить под угрозу каждый аспект нашего общего будущего», — считает он.

Генсек уточнил, что речь идет о геополитической напряженности, климатических изменениях, глобальном недоверии и злоупотреблении новыми технологиями.

По мнению Гуттериша, глобальная напряженность достигла наивысшего уровня за последние годы, что «делает риск перелома реальным». Он отметил, что ООН занимает ведущую роль в попытках предотвратить глобальные изменения, а также заявил о необходимости сосредоточиться на ключевых причинах кризиса.

«На протяжении [наступившего] десятилетия мы должны вкладывать средства в искоренение нищеты, социальную защиту, здравоохранение и борьбу с пандемиями, образование, энергетику, водоснабжение и санитарию, устойчивый транспорт и инфраструктуру, а также доступ в интернет», — считает генсек.

Кроме того, Гуттериш заявил, что ООН необходимо справиться с незаконными финансовыми потоками, искоренить коррупцию и разработать эффективную систему справедливого налогообложения. «Мы должны строить экономику на будущее и обеспечивать достойную работу для всех, особенно для молодежи», — добавил руководитель организации.

Генсек также призвал лидеров стран-членов ОНН работать над восстановлением доверия, в том числе путем общения со своими гражданами и использования предлагаемых ими идей для перемен и других конструктивных решений.