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Зеленский предложил ЕС принять Украину вместо Британии

22.01.2020 23:50 — Новости Мира | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Владимир Зеленский предложил Европейскому союзу принять Украину вместо Великобритании. Об этом он заявил 22 января во время своего выступления на Всемирном экономическом форуме в Давосе, передает корреспондент РБК-Украина.


Фото: пресс-служба президента Украины

«Мы видим свое будущее в Европейском союзе. Что должен сделать Европейский союз для Украины — просто принять Украину в Европейский союз. Это очень сложные вещи, хотя мне кажется, что очень простые решения. Мы подписали соглашение об ассоциации с ЕС, мы поддерживаем курс в ЕС. Но мы должны понимать, что не только Украина должна и хочет в Европейский союз», — сказал президент.

Он заявил, что многие страны поддерживают Украину и видят ее будущее в ЕС рядом с собой как равноправного партнера.

«Многие страны нас поддерживают и видят будущее Украины в ЕС рядом с собой как равноправного партнера. Но ЕС и некоторые страны также должны хотеть видеть нас в Европейском союзе. Вопрос не в том, когда мы будем в ЕС. Вопрос в том, какой статус будет у Украины в Евросоюзе… Сейчас очень удобное время, может, когда одна страна сделала exit, настало время для другой страны сделать enter?» — резюмировал Зеленский.

 
 
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«Сейчас очень удобное время, может, когда одна страна сделала exit, настало время для другой страны сделать enter?» - резюмировал Зеленский.
 
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