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Теперь официально. США ужесточают выдачу виз, чтобы помешать «родильному туризму»

23.01.2020 19:05 — Новости Мира | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Госдепартамент США в четверг опубликовал новые правила получения виз, направленные на сдерживание так называемого «родильного туризма». Документ появился на сайте Федерального реестра США, но вступит в силу 24 января.


Фото: Reuters

Речь идет о запросах на получение американской туристической визы в случаях, когда женщины целенаправленно едут в США на роды, чтобы впоследствии ребенок мог получить американское гражданство.

В соответствии с новыми правилами, заявительницам будет отказано в получении туристических виз в случае, если сотрудники американской консульской службы выявят, что они направляются в страну на роды. При этом, сотрудники посольства или консульства не имеют права спрашивать во время собеседования — беременна ли женщина.

В случае, когда сотрудник уверен в том, что женщина беременна, она должна будет доказать, что может оплатить медицинские расходы на роды.

Напомним, ранее сообщалось, что администрация Трампа намерена ужесточить борьбу с «родильным туризмом». Нововведение объясняли интересами национальной безопасности и борьбой с нелегальными услугами по «родильному туризму». В Госдепе США пояснили, что посещение страны с целью «родильного туризма» не является деянием, подпадающим под понятие туризма, то есть для получения новых впечатлений или отдыха.

Гражданство по праву рождения гарантирует 14-я поправка к американской Конституции. Трамп, который известен своей жесткой антиимиграционной политикой, называл подобную практику «откровенно смешной». В октябре 2018 года президент США говорил о планах отменить право на гражданство по рождению.

Официальных данных о том, сколько иностранок приезжают в США, чтобы родить ребенка, американские власти не собирают. По данным Центра по изучению миграции, который выступает за ужесточение миграционных правил, в 2015 году около 36 тысяч женщин приехали в страну по туристической визе и родили детей. Агентство АР уточнило, что больше всего беременных женщин приезжает из Китая, России и Нигерии.

 
 
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Госдепартамент США в четверг опубликовал новые правила получения виз, направленные на сдерживание так называемого «родильного туризма».
 
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