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Теперь официально. США ужесточают выдачу виз, чтобы помешать «родильному туризму»
23.01.2020 19:05 — Новости Мира | Tut.by
Источник материала: Tut.by
Госдепартамент США в четверг опубликовал новые правила получения виз, направленные на сдерживание так называемого «родильного туризма». Документ
Речь идет о запросах на получение американской туристической визы в случаях, когда женщины целенаправленно едут в США на роды, чтобы впоследствии ребенок мог получить американское гражданство.
В соответствии с новыми правилами, заявительницам будет отказано в получении туристических виз в случае, если сотрудники американской консульской службы выявят, что они направляются в страну на роды. При этом, сотрудники посольства или консульства не имеют права спрашивать во время собеседования — беременна ли женщина.
В случае, когда сотрудник уверен в том, что женщина беременна, она должна будет доказать, что может оплатить медицинские расходы на роды.
Напомним, ранее сообщалось, что администрация Трампа
Гражданство по праву рождения
Официальных данных о том, сколько иностранок приезжают в США, чтобы родить ребенка, американские власти не собирают. По данным Центра по изучению миграции, который выступает за ужесточение миграционных правил, в 2015 году около 36 тысяч женщин
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Госдепартамент США в четверг опубликовал новые правила получения виз, направленные на сдерживание так называемого «родильного туризма».
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