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Елизавета II подписала билль о Brexit

23.01.2020 19:17 — Новости Мира | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Билль о выходе Великобритании из состава Евросоюза (Brexit), подготовленный правительством Бориса Джонсона, обрел статус закона. Это произошло после того, как в четверг его подписала королева Елизавета II, пишет ТАСС.


Фото: Reuters

О факте подписания законопроекта депутатов проинформировал заместитель спикера палаты общин британского парламента Найджел Эванс.

Brexit намечен на 31 января, однако для того, чтобы это произошло, соглашение о выходе Соединенного Королевства необходимо ратифицировать Европарламенту, где не должно возникнуть никаких препятствий.

Ранее билль о Brexit отказались утверждать законодательные органы Уэльса, Шотландии и Северной Ирландии. Все три региональных парламента высказались против «развода» королевства с Евросоюзом, однако влияния на процесс Brexit это оказать не смогло.

Великобритания должна была покинуть ЕС 29 марта 2019 года, однако дата неоднократно переносилась, так как британские депутаты не могли договориться об условиях выхода. Сдвинуть дело с мертвой точки удалось Джонсону. Возглавляемая им Консервативная партия на декабрьских досрочных выборах получила значительное преимущество перед оппозицией, что сделало остальные этапы согласования сделки законодателями практически формальностью.

После 31 января между ЕС и Великобританией должен начать действовать переходный период, во время которого отношения сообщества и королевства не претерпят никаких изменений. Данный этап должен завершиться 31 декабря, и за это время Лондон намерен договориться с Брюсселем о новом торговом соглашении.

 
 
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Brexit намечен на 31 января, однако для того, чтобы это произошло, соглашение о выходе Соединенного Королевства необходимо ратифицировать Европарламенту, где не...
 
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