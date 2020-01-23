Проверка посылок и закрытые города. Главное за день о китайской вирусной пневмонии

Источник материала: Tut.by

Список стран, куда проник коронавирус, вызывающий тяжелую пневмонию продолжает расти, но Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) воздержалась от объявления режима международной чрезвычайной ситуации. Все что стало известно за день об опасном вирусе — в обзоре TUT.BY.

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) пока не будет объявлять режим международной чрезвычайной ситуации в связи со вспышкой новой пневмонии в Китае, вызванной коронавирусом 2019-nCoV. Об этом заявил 23 января генеральный директор ВОЗ Тедрос Аданом Гебрейесус.

Тем временем число заболевших пневмонией в Китае возросло до 644. Погибли 18 человек. До 23 января люди гибли от пневмонии, вызванной новым коронавирусом, только в провинции Хубэй и ее столице Ухань. В четверг стало известно о первом погибшем в провинции Хэбэй — там же расположена и столица Китая Пекин.

Власти китайских провинций Хубэй (444 случая заражения) и Гуандун (32 случая заражения) в четверг вечером объявили первую, высшую степень угрозы в сфере здравоохранения из-за эпидемии пневмонии. На карантин закрыли город Ухань — в город заблокированы все дороги и другие виды транспортного сообщения. Аналогичное решение было принято по поводу другого города в провинции Хубэй — Хуангана, в котором проживают 7 млн человек. Отменены все поезда и самолеты, следующие в Хуанган, а также внутригородской транспорт. В Эчжоу закрыты вокзалы, в городах Сяньтао и Чиби ограничили общественный транспорт.

Власти Китая также приняли решение отменить все масштабные мероприятия в Пекине, приуроченные к празднованию Нового года по лунному календарю 25 января, — новогодние массовые гуляния, в том числе традиционные ярмарки в храмах. В эти дни миллионы людей путешествуют по стране и выезжают за рубеж. Кроме того, с 25 января будет закрыт вход в «Запретный город» — дворцовый комплекс в центре Пекина, рядом с площадью Тяньаньмэнь.

Официальная почтовая служба Китая China Post проводит выборочную дезинфекцию посылок, которые проходят через сервисные центры в городе Ухань. Ученые также считают, что вероятность заражения через посылку из китайских интернет-магазинов очень мала: коронавирусы неустойчивы и чувствительны к изменениям окружающей среды: они полностью разрушаются при температуре 56 градусов по Цельсию, а при 37 градусах дезактивируются за 10–15 минут. Во внешней среде вирус живет всего несколько часов.

Коронавирус нового типа уже выявлен и в других странах — Таиланде (три случая), Вьетнаме (два случая), и по одному заболевшему в Южной Корее, Сингапуре, США и Японии. Сообщается, что все пациенты до этого посещали Ухань.

В нескольких странах, в частности, в Мексике, Италии и Шотландии несколько человек с симптомами заражения новым коронавирусом поместили в карантин. Пока ни у одного из них наличие коронавируса не выявлено, проводятся лабораторные исследования.

В Беларуси в инфекционную больницу положили 20-летнюю минчанку, которая несколько дней назад вернулась из Китая. Ее забрали в больницу с высокой температурой и симптомами ОРВИ. По результатам консилиума, ей был в ыставлен диагноз, который на данный момент уже подтвержден лабораторно — грипп В, средней степени тяжести. Проводится лабораторное исследование для исключения наслоения коронавирусной инфекции.

Глава Минздрава Беларуси Владимир Караник сообщил , что в страну поступили реактивы, необходимые для диагностики нового коронавируса. Он отметил, что для профилактики завоза вируса в страну приняты все необходимые меры. В аэропорту всех прилетающих встречают с тепловизором , который позволяет выявить пассажиров с превышением температуры тела и признаками инфекционного заболевания. Усилена роль санстанции, которая дежурит в аэропорту.

Возбудителем вспышки пневмонии в Китае стал новый вид коронавируса (2019-nCoV). Исследование нового коронавируса показало, что это — появившийся около двух лет назад гибрид двух коронавирусов. Один из них ранее находили у летучих мышей, от них, предположительно, заразились змеи , в результате и появился гибридный коронавирус, который позже попал в человеческий организм. Ученые считают, что, скорее всего, вирус распространился на людей от животных, но способен также передаваться от человека к человеку.