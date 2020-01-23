В Китае из-за коронавируса закрывается второй город. В Беларуси пока заболевших нет

Жителей китайского Хуангана попросили не покидать город без особых на то причин из-за распространения пневмонии, вызванной новым типом коронавируса 2019-nCoV.

Представители органов здравоохранения Хуангана, где проживают около 7,5 млн человек, заявили, что в городе с 24.00 23 января будет прекращена работа общественного автобусного и железнодорожного транспорта. Также они распорядились закрыть развлекательные центры, в том числе кинотеатры и интернет-кафе.

Это уже второй населенный пункт КНР, в котором ввели подобный запрет, сообщает БелТА.

Вспышка заболевания зафиксирована в Ухане, который расположен недалеко от Хуангана. Этот город был закрыт первым. Еще в одном городе около Ухнаня Эчжоу 23 января закрыли железнодорожные станции. По последним данным, от болезни погибли 17 человек, заразились 650 человек.

Случаи заражения также подтверждены в США, Японии, Республике Корея и Таиланде. Были также подозрения на то, что в Беларусь из Китая прилетела заразившаяся коронавирусом девушка. Однако, по данным Минздрава, эта информация не подтвердилась.

«Выставлен диагноз, который на данный момент уже подтвержден лабораторно - грипп В, средней степени тяжести. Проводится лабораторное исследование для исключения наслоения коронавирусной инфекции», - сообщили в ведомстве.

В национальном аэропорте «Минск» организован санитарно-карантинный контроль пассажиров из стран, в которых выявлена заболеваемость, в том числе с применением тепловизионного оборудования. Белорусские медики также получили реактивы и тест-систему для выявления коронавируса 2019-nCoV.