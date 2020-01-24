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В Китае уже 26 человек погибли от нового типа коронавируса, 849 заразились
24.01.2020 06:41 — Новости Мира | Tut.by
Источник материала: Tut.by
Уже 849 человек в Китае заразились пневмонией, вызванной новым типом коронавируса 2019-nCoV. Увеличилось также и число летальных исходов увеличилось — умерли 26 человек. Кроме того, зарегистрировано 1072 предполагаемых случая заболевания. Такие данные в пятницу приводит
Два летальных исхода зафиксировано за пределами первоначального региона распространения заболевания — один в провинции Хэбэй и еще один в городе Суйхуа (северо-восточная провинция Хэйлунцзян).
По данным на утро 24 января, состояние 177 пациентов оценивается как тяжелое, 34 человека вылечены.
Случаи заболевания зафиксированы не только в КНР, но и в Таиланде, Японии, Южной Корее, США, Гонконге, Тайване, Макао. Кроме того, в Минске была госпитализирована девушка с подозрением на коронавирус, но врачи уверяют, что у нее грипп В. Китайские власти, чтобы прекратить распространение вируса,
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Кроме того, зарегистрировано 1072 предполагаемых случая заболевания.
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