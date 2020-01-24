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Женщина, первая в мире заразившаяся коронавирусом в Китае, выздоровела
24.01.2020 19:21 — Новости Мира | Tut.by
Источник материала: Tut.by
В Шанхае вылечили первого пациента, у которого подтвердили нетипичную пневмонию, вызванную новым коронавирусом. Об этом сообщает
Речь идет о 56-летней женщине, которая долгое время жила в городе Ухань, откуда распространился коронавирус. Агентство отмечает, что она почувствовала себя плохо 10 января, а через два дня приехала в Шанхай,15 января ее госпитализировали. Проведя обследование, Национальная комиссия выявила у нее новый вирус и подтвердила, что это первый случай заражения в регионе.
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Эксперты зафиксировали нормальную температуру у первой заразившейся коронавирусом женщины из Уханя, не увидели реакции возбудителя на тесты и выписали ее.
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