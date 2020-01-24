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Турция отправила пассажирку самолета в Китай после выявления симптомов пневмонии

24.01.2020 21:52 — Новости Мира | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Власти Турции отправили прибывшую авиарейсом из Китая женщину обратно после того, как у нее выявили симптомы пневмонии, вызванной новым типом коронавируса. Об этом сообщает в пятницу газета Yeni Safak со ссылкой на Министерство здравоохранения Турции.


Фото: Reuters

По данным издания, такая мера была предпринята по согласованию с самой пассажиркой. Стало также известно, что под наблюдение взяты 15-20 человек, которые находились в контакте с прилетевшей из Китая путешественницей.

В Минздраве сообщили, что по результатам проверки прибывающих в республику пассажиров при помощи тепловизоров на данный момент ни одного случая выявления нового типа коронавируса на территории Турции не установлено.

Напомним, к 24 января жертвами китайского коронавируса стали 26 человек, еще 894 человека числятся заразившимися. Первоначально вирус обнаружили в городе Ухань, позже случаи заболевания подтвердили в других китайских городах, а также в Южной Корее, США, Таиланде, Гонконге. В итоге власти решили закрыть Ухань для выезда. Там также начали строить больницу, куда поместят всех, у кого диагностировали заболевание. Власти обещали завершить строительство за шесть дней.

 
 
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По данным издания, такая мера была предпринята по согласованию с самой пассажиркой. Стало также известно, что под наблюдение взяты 15−20 человек, которые находились...
 
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