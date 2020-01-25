|
Помощник Путина покинул госслужбу из-за «смены курса на украинском направлении»
25.01.2020 10:16 — Новости Мира | Tut.by
Источник материала: Tut.by
Владислав Сурков, занимавший пост помощника президента, покинул госслужбу. Об этом
«В течение ближайшего месяца он будет заниматься медитацией. После этого обещал сообщить о причинах принятого им решения и о дальнейших планах», — написал Чеснаков.
Информацию об уходе Суркова с госслужбы Чеснаков подтвердил и в интервью «Интерфаксу».
По словам директора Центра политической конъюнктуры, решение уйти с госслужбы было принято Сурковым из-за «смены курса на украинском направлении».
Владислав Сурков стал куратором управления администрации президента по сотрудничеству с СНГ, Абхазией и Южной Осетией в 2013 году. После этого, отмечает РБК, сфера интересов управления, ранее занимавшегося только Абхазией и Южной Осетией, значительно расширилась. В частности, именно это управление занимается самопровозглашенными Донецкой и Луганской народными республиками.
В администрации президента Сурков начал работать в 1999 году, заняв пост заместителя руководителя администрации президента РФ. В 2008-2011 годах он был первым заместителем руководителя администрации президента. В 2011-2013 годах Сурков работал в правительстве, занимая пост заместителя премьер-министра.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Решение уйти с госслужбы было принято Сурковым из-за «смены курса на украинском направлении».
|
Свежие газеты
Архив (Новости Мира)