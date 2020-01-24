Китайский коронавирус добрался до Франции: зафиксированы два случая заражения

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Два случая заражения новым коронавирусом 2019-nCoV, вспышка которого произошла в Китае, подтверждены во французской столице Париже, а также в городе Бордо (департамент Жиронда). Как сообщает радиостанция France Info , об этом заявила в пятницу министр социальных дел и здравоохранения страны Аньес Бюзен.



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Комментируя случай заболевания новым типом пневмонии, зарегистрированный в Бордо, Бюзен отметила, что «пациент в возрасте 48 лет вернулся из Китая проездом через город Ухань». Зараженный находился в контакте с 12 людьми, добавила глава французского Минздрава.

Министр социальных дел и здравоохранения Франции отметила, что это первые случаи выявления вируса на территории Европы.

Ранее организация SOS Medecins информировала, что врачи французского города Бордо поместили на обследование в больницу человека с симптомами заражения коронавирусом 2019-nCoV. Во время осмотра мужчина подтвердил, что недавно путешествовал и прибыл во Францию из КНР через Нидерланды. Он также утвердительно ответил на вопрос, «посещал ли он в последнее время китайский город Ухань или контактировал с теми, кто там был».

Напомним, к 24 января жертвами китайского коронавируса стали 26 человек, еще 894 человека числятся заразившимися. Первоначально вирус обнаружили в городе Ухань, позже случаи заболевания подтвердили в других китайских городах, а также в Южной Корее, США, Таиланде, Гонконге. В итоге власти решили закрыть Ухань для выезда. Там также начали строить больницу, куда поместят всех, у кого диагностировали заболевание. Власти обещали завершить строительство за шесть дней .