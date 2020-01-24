ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Китайский коронавирус добрался до Франции: зафиксированы два случая заражения

24.01.2020 23:15 — Новости Мира | Tut.by  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Tut.by

Два случая заражения новым коронавирусом 2019-nCoV, вспышка которого произошла в Китае, подтверждены во французской столице Париже, а также в городе Бордо (департамент Жиронда). Как сообщает радиостанция France Info, об этом заявила в пятницу министр социальных дел и здравоохранения страны Аньес Бюзен.


Фото: Reuters

Комментируя случай заболевания новым типом пневмонии, зарегистрированный в Бордо, Бюзен отметила, что «пациент в возрасте 48 лет вернулся из Китая проездом через город Ухань». Зараженный находился в контакте с 12 людьми, добавила глава французского Минздрава.

Министр социальных дел и здравоохранения Франции отметила, что это первые случаи выявления вируса на территории Европы.

Ранее организация SOS Medecins информировала, что врачи французского города Бордо поместили на обследование в больницу человека с симптомами заражения коронавирусом 2019-nCoV. Во время осмотра мужчина подтвердил, что недавно путешествовал и прибыл во Францию из КНР через Нидерланды. Он также утвердительно ответил на вопрос, «посещал ли он в последнее время китайский город Ухань или контактировал с теми, кто там был».

Напомним, к 24 января жертвами китайского коронавируса стали 26 человек, еще 894 человека числятся заразившимися. Первоначально вирус обнаружили в городе Ухань, позже случаи заболевания подтвердили в других китайских городах, а также в Южной Корее, США, Таиланде, Гонконге. В итоге власти решили закрыть Ухань для выезда. Там также начали строить больницу, куда поместят всех, у кого диагностировали заболевание. Власти обещали завершить строительство за шесть дней.

 
 
Ссылка на источник 0
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Министр социальных дел и здравоохранения Франции отметила, что это первые случаи выявления вируса на территории Европы.
 
Новости дня
Новости в мире
 
Турция отправила пассажирку самолета в Китай после выявления симптомов пневмонии
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Новости Мира

Свежие газеты

24.01.2020
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Полесская правда
Міёрскія навіны
Голас Сененшчыны
Патриот (Ушачи)
Клiч Радзiмы
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Lida.Info
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Маяк Преднепровья
Радзiма
Кировец
Кричевская жизнь

Архив (Новости Мира)

﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика