|
Глава ВОЗ отправился в Пекин в связи со вспышкой нового коронавируса
27.01.2020 00:15 — Новости Мира | Tut.by
Источник материала: Tut.by
Генеральный директор Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Аданом Гебреисус отправился в Пекин, чтобы встретиться с правительством Китая и экспертами в области здравоохранения в связи с распространением нового вида коронавируса. Об этом Гебреисус
«Я и мои коллеги из ВОЗ хотели бы понять развитие событий и укрепить наше партнерство с Китаем по вопросам обеспечения дальнейшей защиты от вспышки [коронавируса]», — написал глава ВОЗ.
Вспышка пневмонии, вызванной ранее неизвестным видом коронавируса началась в китайском городе Ухань в декабре прошлого года. По последним данным, число погибших от заболевания достигло 56 человек, а заразившихся уже более 2 тыс. человек. Помимо Китая случаи заболевания зафиксированы также в Южной Корее, Таиланде, США, Канаде, Франции, Австралии, Сингапуре и еще в ряде государств.
Как сообщил глава Национальной комиссии здравоохранения Китая Ма Сяовэ, распространение нового вируса
По словам Сяовэ, новым коронавирусом можно заразиться во время его инкубационного периода, который может длиться в течение 14 дней.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Генеральный директор Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Аданом Гебреисус отправился в Пекин, чтобы встретиться с правительством Китая и...
|
Свежие газеты
Архив (Новости Мира)