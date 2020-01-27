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Глава ВОЗ отправился в Пекин в связи со вспышкой нового коронавируса

27.01.2020 00:15 — Новости Мира | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Генеральный директор Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Аданом Гебреисус отправился в Пекин, чтобы встретиться с правительством Китая и экспертами в области здравоохранения в связи с распространением нового вида коронавируса. Об этом Гебреисус сообщил в Twitter.

«Я и мои коллеги из ВОЗ хотели бы понять развитие событий и укрепить наше партнерство с Китаем по вопросам обеспечения дальнейшей защиты от вспышки [коронавируса]», — написал глава ВОЗ.

Вспышка пневмонии, вызванной ранее неизвестным видом коронавируса началась в китайском городе Ухань в декабре прошлого года. По последним данным, число погибших от заболевания достигло 56 человек, а заразившихся уже более 2 тыс. человек. Помимо Китая случаи заболевания зафиксированы также в Южной Корее, Таиланде, США, Канаде, Франции, Австралии, Сингапуре и еще в ряде государств.

Как сообщил глава Национальной комиссии здравоохранения Китая Ма Сяовэ, распространение нового вируса может ускориться. Он также заявил, что знания о нем пока ограничены и власти точно не знают, какие риски для человека может вызвать мутация вируса.

По словам Сяовэ, новым коронавирусом можно заразиться во время его инкубационного периода, который может длиться в течение 14 дней.

 
 
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Генеральный директор Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Аданом Гебреисус отправился в Пекин, чтобы встретиться с правительством Китая и...
 
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