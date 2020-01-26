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Песков рассказал, почему правительство Медведева ушло в отставку
26.01.2020 19:05 — Новости Мира | Tut.by
Источник материала: Tut.by
Правительство России сочло необходимым уйти в отставку, чтобы президент Владимир Путин смог более эффективно выполнить положения послания, с которым он обратился к Федеральному собранию 15 января. Об этом
«Это было решение правительства», — сказал Песков. По его словам, члены кабмина решили дать Путину карт-бланш для выполнения новых задач. Песков отметил, что для реализации послания, в том числе для внесения поправок в Конституцию, требуется «правительство с максимальной эффективностью, с максимальной динамикой в работе».
Путин принял отставку правительства и
По словам Мишустина, главными направлениями работы нового кабмина станут поддержка семей с детьми, рост доходов россиян, а также достижение качественного здравоохранения и образования.
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Об этом сообщил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков в эфире программы «Москва. Кремль. Путин» на канале «Россия 1».
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