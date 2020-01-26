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Песков рассказал, почему правительство Медведева ушло в отставку

26.01.2020 19:05 — Новости Мира | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Правительство России сочло необходимым уйти в отставку, чтобы президент Владимир Путин смог более эффективно выполнить положения послания, с которым он обратился к Федеральному собранию 15 января. Об этом сообщил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков в эфире программы «Москва. Кремль. Путин» на канале «Россия 1».


Фото: Reuters

«Это было решение правительства», — сказал Песков. По его словам, члены кабмина решили дать Путину карт-бланш для выполнения новых задач. Песков отметил, что для реализации послания, в том числе для внесения поправок в Конституцию, требуется «правительство с максимальной эффективностью, с максимальной динамикой в работе».

Медведев сообщил об уходе правительства 15 января вскоре после обращения Путина с посланием к Федеральному собранию, в ходе которого президент предложил внести поправки в Конституцию. Медведев объяснил решение тем, что это необходимо для выполнения положений послания.

Путин принял отставку правительства и предложил на пост премьера кандидатуру главы Федеральной налоговой службой Михаила Мишустина. 21 января Мишустин представил список кандидатов в новое правительство. Позднее Путин подписал указы об их назначении.

По словам Мишустина, главными направлениями работы нового кабмина станут поддержка семей с детьми, рост доходов россиян, а также достижение качественного здравоохранения и образования.

 
 
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Об этом сообщил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков в эфире программы «Москва. Кремль. Путин» на канале «Россия 1».
 
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