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Военные США подтвердили крушение своего самолета в Афганистане

27.01.2020 23:38 — Новости Мира | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

В Афганистане днем 27 января разбился американский самолет Bombardier E-11A. Информацию подтвердил официальный представитель американского военного командования в Афганистане, полковник Сонни Леггетт.

«Самолет разбился сегодня в провинции Газни. Причины случившегося расследуются, однако сейчас нет никаких признаков того, что инцидент стал следствием действий противника», — написал он в Twitter.

Он опроверг информацию о том, что самолет сбило движение «Талибан». Подробностей крушения представитель военных США не сообщил, в том числе и то, кто был на борту.

Напомним, днем 27 января СМИ сообщили о крушении самолета на частично контролируемой талибами афганской провинции Газни. Также сообщалось, что самолет принадлежит афганской авиакомпании Ariana Afghan Airlines, а на борту было 83 человека, судьба которых не известна. Позже в авиакомпании заявили, что их лайнеры в порядке.

Вечером движение «Талибан» взяло на себя ответственность за крушение самолета в афганской провинции Газни. В заявлении «Талибан» говорится, что боевики сбили американский самолет, который шпионил в этом районе. В заявлении указано, что все пассажиры, в том числе и американские офицеры, погибли.

Телеканал TOLOnews опубликовал видео якобы сбитого самолета, на кадрах — Bombardier E-11A.

 
 
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В Афганистане днем 27 января разбился американский самолет Bombardier E-11A. Информацию подтвердил официальный представитель американского военного командования в...
 
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