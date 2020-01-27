Военные США подтвердили крушение своего самолета в Афганистане

Источник материала: Tut.by

В Афганистане днем 27 января разбился американский самолет Bombardier E-11A. Информацию подтвердил официальный представитель американского военного командования в Афганистане, полковник Сонни Леггетт.

«Самолет разбился сегодня в провинции Газни. Причины случившегося расследуются, однако сейчас нет никаких признаков того, что инцидент стал следствием действий противника», — написал он в Twitter.

Он опроверг информацию о том, что самолет сбило движение «Талибан». Подробностей крушения представитель военных США не сообщил, в том числе и то, кто был на борту.

Напомним, днем 27 января СМИ сообщили о крушении самолета на частично контролируемой талибами афганской провинции Газни. Также сообщалось, что самолет принадлежит афганской авиакомпании Ariana Afghan Airlines, а на борту было 83 человека, судьба которых не известна. Позже в авиакомпании заявили , что их лайнеры в порядке.

Вечером движение «Талибан» взяло на себя ответственность за крушение самолета в афганской провинции Газни. В заявлении «Талибан» говорится, что боевики сбили американский самолет, который шпионил в этом районе. В заявлении указано, что все пассажиры, в том числе и американские офицеры, погибли.

Телеканал TOLOnews опубликовал видео якобы сбитого самолета, на кадрах — Bombardier E-11A.

تصویری از سقوط یک هواپیما در ولایت غزنی. منابع رسمی تاکنون درستی این تصویر را تأیید نکرده اند. pic.twitter.com/v1wMerxaqf — TOLOnews (@TOLOnews) January 27, 2020