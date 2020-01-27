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Военные США подтвердили крушение своего самолета в Афганистане
27.01.2020 23:38 — Новости Мира | Tut.by
Источник материала: Tut.by
В Афганистане днем 27 января разбился американский самолет Bombardier E-11A. Информацию подтвердил официальный представитель американского военного командования в Афганистане, полковник Сонни Леггетт.
«Самолет разбился сегодня в провинции Газни. Причины случившегося расследуются, однако сейчас нет никаких признаков того, что инцидент стал следствием действий противника», —
Он опроверг информацию о том, что самолет сбило движение «Талибан». Подробностей крушения представитель военных США не сообщил, в том числе и то, кто был на борту.
Напомним, днем 27 января СМИ сообщили о
Вечером движение «Талибан»
Телеканал TOLOnews опубликовал видео якобы сбитого самолета, на кадрах — Bombardier E-11A.
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В Афганистане днем 27 января разбился американский самолет Bombardier E-11A. Информацию подтвердил официальный представитель американского военного командования в...
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