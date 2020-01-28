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Первый случай смерти от пневмонии нового типа зафиксирован в Пекине
28.01.2020 00:03 — Новости Мира | Tut.by
Источник материала: Tut.by
Власти китайской столицы зарегистрировали в понедельник первый случай смерти от пневмонии нового типа. Об этом
По его данным, количество инфицированных в Пекине возросло еще на восемь человек, до 80 заболевших. Состояние 12 из них оценивается как тяжелое. Коронавирус зафиксирован в 10 районах города.
Как проинформировали власти, умерший от пневмонии в Пекине — 50-летний мужчина, 15 января вернувшийся из Уханя.
Количество жителей КНР, заразившихся пневмонией нового типа, в понедельник вечером достигло 2857 человек, сообщил информационный портал «Ванъи» со ссылкой на официальные данные китайских регионов.
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По последним данным, количество заболевших пневмонией в Китае превысило 2,8 тыс. человек.
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