Первый случай смерти от пневмонии нового типа зафиксирован в Пекине

Источник материала: Tut.by

Власти китайской столицы зарегистрировали в понедельник первый случай смерти от пневмонии нового типа. Об этом сообщило Центральное телевидение Китая.



Фото: Reuters

По его данным, количество инфицированных в Пекине возросло еще на восемь человек, до 80 заболевших. Состояние 12 из них оценивается как тяжелое. Коронавирус зафиксирован в 10 районах города.

Как проинформировали власти, умерший от пневмонии в Пекине — 50-летний мужчина, 15 января вернувшийся из Уханя.

Количество жителей КНР, заразившихся пневмонией нового типа, в понедельник вечером достигло 2857 человек, сообщил информационный портал «Ванъи» со ссылкой на официальные данные китайских регионов.