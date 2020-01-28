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В Таиланде подтвердили шесть новых случаев заражения китайским коронавирусом

28.01.2020 09:27 — Новости Мира | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Министерство здравоохранения Таиланда подтвердило шесть новых случаев заражения коронавирусом в стране. Как сообщило во вторник агентство Reuters, общее число подтвержденных в королевстве случаев заболевания новым типом пневмонии достигло 14.


Фото: TUT.BY.

По его данным, все заболевшие — туристы из Китая. Пять из них прибыли из провинции Хубэй и являются членами одной семьи, их возраст — от 6 до 70 лет. Еще один пациент прибыл из провинции Чунцин.

Вместе с тем представитель Минздрава Таиланда заявил журналистам, что теперь ведомство будет тщательнее проверять всех пассажиров из Китая.

Ранее Минздрав поручил областным управлениям прекратить сообщать о числе подозреваемых и подтвержденных случаях заболевания пневмонией, вызванной новым типом коронавируса. Теперь только основное ведомство будет публиковать общие официальные данные о распространении заболевания в стране.

 
 
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Вместе с тем представитель Минздрава Таиланда заявил журналистам, что теперь ведомство будет тщательнее проверять всех пассажиров из Китая.
 
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