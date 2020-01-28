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В Таиланде подтвердили шесть новых случаев заражения китайским коронавирусом
28.01.2020 09:27 — Новости Мира | Tut.by
Источник материала: Tut.by
Министерство здравоохранения Таиланда подтвердило шесть новых случаев заражения коронавирусом в стране. Как сообщило во вторник агентство
По его данным, все заболевшие — туристы из Китая. Пять из них прибыли из провинции Хубэй и являются членами одной семьи, их возраст — от 6 до 70 лет. Еще один пациент прибыл из провинции Чунцин.
Вместе с тем представитель Минздрава Таиланда заявил журналистам, что теперь ведомство будет тщательнее проверять всех пассажиров из Китая.
Ранее Минздрав поручил областным управлениям прекратить сообщать о числе подозреваемых и подтвержденных случаях заболевания пневмонией, вызванной новым типом коронавируса. Теперь только основное ведомство будет публиковать общие официальные данные о распространении заболевания в стране.
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Вместе с тем представитель Минздрава Таиланда заявил журналистам, что теперь ведомство будет тщательнее проверять всех пассажиров из Китая.
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