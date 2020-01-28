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В Китае от коронавируса скончались 106 человек, заболели более 4,5 тысяч

28.01.2020 06:22 — Новости Мира | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

В Китае по состоянию на полночь сегодняшнего дня количество погибших от нового коронавируса возросло до 106. Об этом сообщает государственный комитет КНР по вопросам здравоохранения.


Фото: Reuters

Всего на данный момент зафиксировано 4515 подтвержденных случая заболеваний в 30 провинциях и муниципалитетах Китая, 976 человек находится в тяжелом состоянии. У 6793 человек подозрение на заражение коронавирусом. Еще 44 132 человека проходят медицинское обследование, поскольку контактировали с зараженными.

Количество погибших возросло до 106 человек, из них 26 человек умерли за последние сутки.

60 человек были выписаны. В сообщении не указано, выздоровели ли они, или просто у пациентов не подтвердился коронавирус.

Случаи заболевания были зарегистрированы по всему Китаю.

Коронавирус также выявлен в Таиланде, Японии, Южной Корее, США, Вьетнаме, Сингапуре, Малайзии, Непале, Франции, Австралии, Германии.

Что известно про вирус

Вирус проявляет себя так же, как и обычная ОРВИ: появляется насморк, кашель, конъюнктивит. Температура может повышаться как сильно, так и незначительно.

Меры профилактики — те же, что и при любых других вирусных инфекциях.

Во-первых, эпидемиологи рекомендуют избегать контактов с людьми, у которых наблюдаются симптомы инфекционных заболеваний. Во-вторых, важно соблюдать респираторный этикет и гигиену рук.

Вирусом можно заразиться только при тесном контакте, например при совместном проживании или уходе за пациентом. Например, подтвержденные случаи, когда вирус передавался от человека к человеку, зарегистрированы именно в лечебных учреждениях. Коронавирус был выявлен у персонала, который длительно ухаживал за данными пациентами.

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Всего на данный момент зафиксировано 4515 подтвержденных случая заболеваний в 30 провинциях и муниципалитетах Китая, 976 человек находится в тяжелом состоянии.
 
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