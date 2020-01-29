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Австралийские ученые создали копию уханьского коронавируса

29.01.2020 09:39 — Новости Мира | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Ученые из Мельбурне впервые за пределами Китая создали в лаборатории копию коронавируса, который вызвал эпидемию в Ухане. Об этом 29 января сообщается на сайте Doherty Institute.


Фото: chinacdc.cn

Вирус получили из образца, который взяли у одного из заболевших людей. Копию вируса отправят во Всемирную организацию здравоохранения, которая передаст его аккредитованным лабораториям. С помощью этих образцов можно будет диагностировать вирус на ранней стадии и разработать вакцину для борьбы с ним.

Первые сообщения о вспышке пневмонии в Ухане появились в конце 2019 года. Причиной болезни стал новый коронавирус, который передается от человека к человеку.

Китайские власти объявили карантин в десяти городах: в них временно закрыли общественный транспорт и развлекательные заведения. Сейчас в стране почти шесть тысяч зараженных коронавирусом, причем только за сутки их число выросло на 30%. Это превысило число подтвержденных случаев атипичной пневмонии во время вспышки 2002−2003 годов.

Несмотря на ограничительные меры, вирус проник в другие провинции Китая. Заболевшие есть и почти в двух десятках стран. Наличие инфицированных подтвердили в Таиланде, Гонконге, Тайване, Японии, Макао, Малайзии, Сингапуре, Австралии, США, Франции, Германии, Южной Корее, Канаде, Вьетнаме, Камбодже, Непале и Шри-Ланке. 29 января о первом заразившемся коронавирусом сообщили в ОАЭ. В Китае болезнь унесла жизни больше 130 человек. Сообщений о погибших от вируса за пределами Китая нет.

Япония, США, страны Евросоюза и Австралия начали эвакуировать своих граждан, которые жили в Ухане. В частности, в Австралию должны вернуться около 600 человек, которых на две недели поместят в карантин на острове Рождества.


 
 
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С помощью этих образцов можно будет диагностировать вирус на ранней стадии и разработать вакцину для борьбы с ним.
 
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