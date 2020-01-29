Посольство Китая в Дании потребовало извинений за карикатуру о коронавирусе

Источник материала: Tut.by

Китайское посольство в Дании выразило возмущение и потребовало извинений за карикатуру о коронавирусе. Об этом 27 января говорится на официальном сайте иностранного ведомства.

В заявлении отмечается, что «сатирический рисунок», опубликованный в издании Jutland Post карикатуристом Нильсом Бо Боженсом, «является оскорблением для Китая и ранит чувства китайского народа». «Оно перешло черту цивилизованного общества, а также этическую границу свободы слова и оскорбляет человеческую совесть», — добавили представители посольства.

На карикатуре Боженса нарисован флаг Китая, на котором пять звезд республики заменили изображением коронавирусов. На флаге звезды символизируют китайский народ, который объединен руководством коммунистической партии.