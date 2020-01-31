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Бундестаг лишил депутатского иммунитета лидера фракции ультраправых

31.01.2020 06:53 — Новости Мира | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Бундестаг 30 января лишил депутатской неприкосновенности лидера фракции ультраправой партии «Альтернатива для Германии» Александра Гауланда. Об этом сообщает Spiegel.


Александр Гауланд. Фото: Reuters

Это решение приняли по запросу прокуратуры Франкфурта-на-Майне, 78-летнего политика обвиняют в уклонении от уплаты налогов. Вскоре после голосования Бундестага следователи обыскали дом политика в Потсдаме.

Представитель «Альтернативы для Германии» заявил, что расследование в отношении Гауланда касается «старых разбирательств», добавив, что партия позже выступит с официальным заявлением. О расследовании в отношении Гауланда стало известно в марте 2019 года. Тогда представитель прокуратуры отказался комментировать эту информацию.

Deutsche Welle сообщает, что 30 января Бундестаг также одобрил запрос на проведение обыска и арест имущества Карин Штренц — депутата от правящего Христианско-демократического союза (ХДС). Ее обвиняют в получении взятки в размере € 22 тысяч для лоббирования интересов Азербайджана в ПАСЕ.

В Германии депутаты становятся фигурантами расследования только с согласия парламента. Согласно Конституции, они пользуются иммунитетом. По просьбе прокурора иммунитет может быть снят бундестагом.

Гауланд считается одним из основателей «Альтернативы для Германии». Он был сопредседателем партии в течение двух лет. В ноябре 2019 года он не стал выставлять свою кандидатуру на должность сопредседателя, его место занял 44-летний саксонский политик Тино Хрупалла. Сам Гауланд нередко оказывался в центре скандалов из-за своих высказываний о роли Адольфа Гитлера и нацистской партии. К примеру, он заявлял, что немцы могут гордиться «подвигами немецких солдат» в Первой и Второй мировых войнах.

«Альтернатива для Германии» появилась в 2013 году на фоне экономических проблем в еврозоне и финансового кризиса в Греции. Партия считается правоконсервативной. Ее сторонники, в частности, выступают за ужесточение правил миграции, против большого количества беженцев в Германии и скептически относятся к ЕС, например, партия поддержала Брэкзит. Критики называют партию популистской и обвиняют ее участников в исламофобии и национализме.

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Это решение приняли по запросу прокуратуры Франкфурта-на-Майне, 78-летнего политика обвиняют в уклонении от уплаты налогов. Вскоре после голосования Бундестага...
 
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