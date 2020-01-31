Медсестру в немецкой клинике подозревают в попытке отравления младенцев морфием

Источник материала: Tut.by

В связи с попыткой отравления пятерых младенцев препаратом, содержащим морфий, в предварительное заключение помещена медсестра, работающая в клинике города Ульм на юге Германии. Об этом в четверг, 30 января, сообщил представители полиции и прокуратуры Ульма. Ее подозревают попытке убийства и нанесении тяжких телесных повреждений. Женщина считает себя невиновной.



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В частности, медсестру подозревают в том, что она в ночь на 20 декабря прошлого года дала новорожденным морфий. Поскольку ни один из младенцев не получал капельное внутривенное вливание, следователи считают, что морфий был добавлен в материнское молоко. У всех пятерых младенцев одновременно началась тяжелая одышка. Благодаря своевременному вмешательству медицинского персонала их удалось спасти. Через двое суток состояние новорожденных нормализовалось.

Кто пытался отравить новорожденных морфием?

Изначально медики предполагали, что инцидент был вызван инфекцией. Однако 17 января дирекция клиники подала заявление в полицию, после того как в моче младенцев были обнаружены следы обезболивающего средства, содержащего морфий. По данным полиции, сразу после этого были проведены обыски одновременно у всех сотрудников детского отделения клиники, которые работали в день отравления. В ходе обысков в шкафу, где медсестра хранила личные вещи, был обнаружен шприц со смесью материнского молока и морфия.

Как сообщил представитель полиции, расследование находится в начальной стадии. Среди прочего не исключается версия, по которой преступление совершил кто-то другой, а арестованной медсестре подбросили шприц с морфием, чтобы направить следствие по ложному следу.

По данным следствия, использование морфия само по себе не является преступным деянием. В родильном отделении клиники в Ульме он, в частности, используется как обезболивающее средство, а также дается рожденным наркозависимыми матерями младенцам, чтобы облегчить у них абстинентный синдром после рождения.