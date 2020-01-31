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Индиец захватил в заложники более 20 детей. Его убили, а жену забили камнями

31.01.2020 19:45 — Новости Мира | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Житель индийского города Фаррукхабад, организовавший вечеринку, чтобы захватить более 20 детей в заложники, был убит полицией.


Местные жители и полиция около здания, где были захвачены заложники. Фото: Deepak Srivastava

По данным местных СМИ, речь идет о человеке по имени Субхаш Батхам, который был ранее обвинен в убийстве, но отпущен по решению суда под залог.

После того как дети были освобождены, жители Фаррукхабада забили жену Батхама камнями до смерти.

Сам мужчина был убит в перестрелке с полицией, когда стражи порядка смогли проникнуть в дом.

Все находившиеся там дети в возрасте от шести месяцев до 15 лет были освобождены и находятся в безопасности.

Противостояние продолжалось около 10 часов, полицейские пытались договориться с захватчиком и добиться освобождения детей.

«Все жители этого района очень боялись, никто в ту ночь не спал. Все переживали за детей. Полиция в течение нескольких часов пыталась убедить его сдаться. Когда все попытки провалились, они вызвали войска специального назначения», — рассказал журналист местного издания Диипак Кумар Шривастава.

Батхам пригласил детей на вечеринку, объяснив, что у его дочери день рождения. В заложниках у него оказались все, кто находился в здании, в том числе его жена и дочь.

«Он был убежден в том, что местные жители виноваты в его аресте по подозрению в причастности к убийству. Он хотел отомстить им за это», — говорит Шривастава.

В ходе переговоров полиции удалось договориться об освобождении только одного ребенка — шестимесячной девочки, ее Батхам передал с балкона соседу. Это произошло через семь часов после захвата заложников.

Соседи сообщили о захвате — и к дому приехали полицейские. Тогда мужчина начал стрелять.

«Когда мы поняли, что у него есть огнестрельное оружие и он угрожает взорвать дом, сотрудники полиции решили пойти в атаку, — говорит глава полиции штат Уттар-Прадеш Ом Пракаш Сингх. — Мы попытались проникнуть в дом. Субхаш был убит во время перестрелки».

Ранения получили супруга Батхама, двое полицейских и один прохожий.

По данным издания India Today, Батхам ранее отправил письмо местным властям, жалуясь на отсутствие туалета в его доме. Он также упомянул о том, что ему было отказано в предоставлении жилья. Мужчина писал, что работает целыми днями и на его попечении находится больная мать, которой приходится выходить в туалет на улицу.

Во время многочасовой осады дома несколько телеканалов обратились к Батхаму, призывая его озвучить свои требования к правительству или местным властям. Однако он на эти призывы не ответил.

 
 
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Житель индийского города Фаррукхабад, организовавший вечеринку, чтобы захватить более 20 детей в заложники, был убит полицией.
 
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