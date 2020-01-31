Двое на внедорожнике пытались прорваться в резиденцию Трампа. Их задерживали со стрельбой

Источник материала: Tut.by

Полиция задержала двух человек, пытавшихся проникнуть на внедорожнике на территорию загородной резиденции президента США Дональда Трампа Мар-а-Лаго (штат Флорида). Об этом сообщила в пятницу телекомпания CNN со ссылкой на сотрудников управления шерифа города Палм-Бич.

По их словам, сотрудники ФБР преследовали черный внедорожник, который «направлялся к двум контрольно-пропускным пунктам, расположенным у Мар-а-Лаго в городе Палм-Бич». Автомобиль прорвался через два КПП и направился к главному входу в резиденцию. «Официальные лица произвели выстрелы по машине, которая попыталась скрыться, — приводит CNN сообщение представителей управления шерифа. — Машина была обнаружена, два человека задержаны».

Представитель ФБР Джеймс Маршалл сообщил телекомпании, что правоохранительным органам известно об инциденте. Трамп с супругой должны были прибыть в Мар-а-Лаго в пятницу во второй половине дня.

Это не первый инцидент в Мар-а-Лаго. В декабре прошлого года полиция Палм-Бич задержала жительницу Китая за незаконное проникновение на территорию поместья Трампа. После задержания выяснилось, что срок действия американской визы 56-летней Цзин Лу истек. В ноябре того же года федеральный суд Южного округа штата Флорида приговорил к восьми месяцам тюремного заключения другую гражданку Китая за незаконное проникновение на территорию Мар-а-Лаго, а также за предоставление заведомо ложной информации сотрудникам Секретной службы США, в задачу которой входит в том числе охрана президента.