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Великобритания вышла из Евросоюза

01.02.2020 02:05 — Новости Мира | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Спустя три с половиной года после референдума о выходе Великобритании из Евросоюза «брексит» все же состоялся. Это произошло в 23.00 по лондонскому времени (02.00 по минскому) 31 января 2020 года.


Фото: Reuters

По этому поводу на Парламентской площади Лондона подняли флаги Соединенного Королевства, а на стене здания резиденции премьер-министра на Даунинг-стрит появилась проекция часов, которые отсчитывали время до выхода страны из ЕС.

На Парламентской площади собрались сторонники Brexit, они празднуют, поют патриотические песни. Перед собравшимися выступил лидер партии Brexit Найджел Фараж.

В 23.00 проекцию часов на Даунинг-стрит, 10 сменила проекция изображения Биг-Бена.


Фото: Reuters

Каких-то официальных торжеств по этому поводу в стране не запланировано, ведь почти половина избирателей голосовала против «брексита». Также в Британии выпустили 3 млн памятных 50-пенсовых монет. Кстати, их уже дважды выпускали, но так как дата выхода страны из ЕС переносилась, то монеты переплавляли.

29 января в Европарламенте прошло финальное голосование о выходе Великобритании из состава ЕС, после чего евродепутаты эмоционально простились со своими 73 британскими коллегами: были объятия, теплые слова и песни. А 31 января британский флаг сняли с флагштока возле здания Европарламента в Брюсселе.


Фото: Reuters

Джонсон: «Евросоюз развился в том направлении, которое более не подходит этой стране»

За час до «брексита» премьер-министр Великобритании Борис Джонсон выступил с обращением к нации. «За последние 50 лет Евросоюз развился в том направлении, которое более не подходит этой стране. И такую оценку вы, британский народ, дали на избирательных участках, — сказал Джонсон. — Я верю в то, что каждый проходящий месяц будет добавлять нам уверенности не только во внутренних делах, но и за рубежом. В нашей дипломатии и в нашей борьбе против климатических изменений, в нашей кампании за права человека, или за образование женщин, или за свободную торговлю мы вновь почувствуем силу наших мускулов, которые мы не использовали в течение десятилетий» — цитирует Джонсона ТАСС.


Фото: Reuters

«Сегодня вечером мы покидаем Европейский союз. Для многих людей это изумительный момент надежды, момент, который, думали они, никогда не настанет. А многие, конечно, испытывают чувство тревоги и утраты. И затем, конечно, есть третья группа, возможно, самая большая, которая начала беспокоиться о том, что весь политический спор никогда не закончится», — сказал Джонсон.

Как подчеркнул премьер, задача найти общий знаменатель для мнений всех групп населения лежит на кабинете министров. «Я понимаю эти обеспокоенности, и наша роль как правительства, моя работа заключаются в том, чтобы объединить нашу страну и повести нас вперед», — отметил Джонсон.


Фото: Reuters

«Самая важная вещь, которую стоит сказать сегодня, заключается в том, что это не конец, а начало. Это тот момент, когда забрезжил рассвет и занавес поднимается для начала нового акта. Это, возможно, момент для настоящего национального обновления и изменения», — подчеркнул премьер.

По его мнению, необходимо устранить перекосы в развитии различных регионов страны. «Это рассвет новой эры, в которой мы более не согласимся с тем, чтобы возможности в жизни вас и ваших семей зависели от того, в какой части страны вы живете. Это тот момент, когда мы начинаем объединяться и выходить на новый уровень», — сказал он.

Премьер пообещал, что будет праздновать событие уважительно к различным точкам зрения на «брексит».

Британия, на выход с вещами! Что Brexit страшный нам готовит


Фото: Reuters

С чего все началось и что будет дальше

Великобритания была членом ЕС 47 лет. 23 июня 2016 года Великобритания проголосовала за выход страны из Европейского союза. Сторонники «брексита» победили с небольшим перевесом голосов — 51,9 процента. Премьер-министр Дэвид Кэмерон, при котором прошел референдум, подал в отставку. Его место заняла Тереза Мэй, однако и она покинула пост спустя два года. При ней правительство не смогло согласовать план выхода страны из ЕС. Дату «брексита» переносили несколько раз.

Летом 2019 года должность премьер-министра занял Борис Джонсон — один из наиболее ярых сторонников выхода из ЕС.

Формальный выход Великобритании из ЕС не изменит ничего для обычных граждан до конца 2020 года. Граждане Великобритании до конца года смогут свободно путешествовать по континенту, граждане ЕС — устраиваться на работу в королевстве на тех же условиях, что и британцы, ничего пока не изменится и в торговле.

Для политиков начнется напряженное время. Британия выйдет из структур ЕС, которые принимают решения. Ближайшие 11 месяцев будет идти переходный период, за который Британии и ЕС предстоит решить многие отложенные на потом вопросы, среди которых иммиграция и свободная торговля с ЕС и с крупными партнерами. Переговоры стартуют 3 марта.

 
 
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Спустя три с половиной года после референдума о выходе Великобритании из Евросоюза «брексит» все же состоялся. Это произошло в 23.00 по лондонскому времени (02.00 по...
 
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