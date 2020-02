Великобритания вышла из Евросоюза

Источник материала: Tut.by

Спустя три с половиной года после референдума о выходе Великобритании из Евросоюза «брексит» все же состоялся. Это произошло в 23.00 по лондонскому времени (02.00 по минскому) 31 января 2020 года.

По этому поводу на Парламентской площади Лондона подняли флаги Соединенного Королевства, а на стене здания резиденции премьер-министра на Даунинг-стрит появилась проекция часов, которые отсчитывали время до выхода страны из ЕС.

На Парламентской площади собрались сторонники Brexit, они празднуют, поют патриотические песни. Перед собравшимися выступил лидер партии Brexit Найджел Фараж.