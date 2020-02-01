«Было две остановки сердца». Бывший генпрокур Украины заявил, что его отравили ртутью

Источник материала: Tut.by

Бывший генпрокурор Украины Виктор Шокин заявил, что был отравлен ртутью пять месяцев назад, после чего у него было две остановки сердца. Об этом Шокин сказал в интервью «ТСН» .



Виктор Шокин. Фото: пресс-служба ГПУ

Шокин рассказал, что последние пять месяцев борется за жизнь. Как говорится в телесюжете, впервые экс-генпрокурору стало плохо в сентябре прошлого года в Греции: он потерял сознание на улице.

«Это случилось примерно в 11.40, рядом был госпиталь, скорая помощь и очень хорошие специалисты. В соответствии с заключением греческой клиники, где я находился сначала в реанимации, у меня было две остановки сердца. Для того, чтобы меня вернуть с того света, были применены электрошокеры для моей реанимации. Потом я провел восемь суток в реанимации, а потом меня перевели в палату. Я не мог ходить, учился там ходить заново», — заявил Шокин.

Позже, по словам Шокина, было установлено, что он был отравлен ртутью. В подтверждение он представил выписки из истории болезни, сделанные в Вене, в клинике «Рудольфиннерхаус».

Сейчас свое состояние Шокин называет удовлетворительным, следующий визит к врачам в Вену запланирован на февраль.

Он также сообщил, что надеется на компетентность правоохранительных органов Греции.

«У меня нет явных врагов, которых я точно знаю, что это враг. Безусловно, одна из версий, но эта версия требует исследования, но есть возможность причастности Байдена каким-то образом к этим вопросам. Я обратился официально к греческим правоохранительным органам по этому вопросу, там есть мое официальное заявление, просил их расследовать. Насколько мне известно, уголовное дело возбуждено и расследуется, но это только моя информация. Официально я еще ответа не получил, хотя обратился довольно давно по вопросу возбуждения уголовного производства в связи с моим преднамеренным убийством», — говорит Шокин.

Напомним, 29 января 2020 года экс-генпрокурор Украины Виктор Шокин потребовал от Госбюро расследований открыть уголовное производство в отношении экс-вице-президента США Джозефа Байдена за незаконное влияние на него во время работы в должности. По словам Шокина, Байден требовал уволить его в обмен на беспрепятственное предоставление Украине государственной гарантии США на сумму 1 млрд долларов.

Шокин занимал должность генерального прокурора Украины с февраля 2015 года по апрель 2016 года.