Врачи показали снимки пораженных коронавирусом легких

Источник материала: Tut.by

Китайские врачи показали снимки легких, пораженных коронавирусом 2019-nCoV. Результаты компьютерной томографии 33-летней пациентки опубликованы в журнале Radiology.

Фото: pubs.rsna.org

Отмечается, что женщина работала в городе Ухань, где впервые зарегистрировали коронавирус. За шесть дней до обращения в больницу она приехала в Ланчьжоу. При госпитализации у нее была повышенная температура и хрипы в легких.

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На основании эпидемиологических характеристик, клинических проявлений и результатов компьютерной томографии ей поставили диагноз пневмония 2019-nCoV. Через три дня лечения пораженная область легких увеличилась (снимок B) — на снимках она проявляется помутнениями.

По данным на полночь воскресенья, 2 февраля, помимо КНР заболевание выявлено еще в 23 странах, в том числе в России. Всемирная организация здравоохранения признала вспышку коронавируса чрезвычайной ситуацией международного масштаба. Заражены оказались 14,38 тысячи человек, смертельных исходов зафиксировано более 300.

В конце декабря китайские власти зафиксировали в городе Ухань вспышку коронавируса 2019-nCoV. В закрытом на карантин промышленном центре находятся более тысячи иностранцев. Зарубежные страны, включая США и Японию, спецрейсами вывозят своих граждан. Известно, что вирус способен передаваться от человека к человеку.