ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Врачи показали снимки пораженных коронавирусом легких

02.02.2020 15:29 — Новости Мира | Tut.by  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Tut.by

Китайские врачи показали снимки легких, пораженных коронавирусом 2019-nCoV. Результаты компьютерной томографии 33-летней пациентки опубликованы в журнале Radiology.

Фото: pubs.rsna.org

Отмечается, что женщина работала в городе Ухань, где впервые зарегистрировали коронавирус. За шесть дней до обращения в больницу она приехала в Ланчьжоу. При госпитализации у нее была повышенная температура и хрипы в легких.

На основании эпидемиологических характеристик, клинических проявлений и результатов компьютерной томографии ей поставили диагноз пневмония 2019-nCoV. Через три дня лечения пораженная область легких увеличилась (снимок B) — на снимках она проявляется помутнениями.

По данным на полночь воскресенья, 2 февраля, помимо КНР заболевание выявлено еще в 23 странах, в том числе в России. Всемирная организация здравоохранения признала вспышку коронавируса чрезвычайной ситуацией международного масштаба. Заражены оказались 14,38 тысячи человек, смертельных исходов зафиксировано более 300.

В конце декабря китайские власти зафиксировали в городе Ухань вспышку коронавируса 2019-nCoV. В закрытом на карантин промышленном центре находятся более тысячи иностранцев. Зарубежные страны, включая США и Японию, спецрейсами вывозят своих граждан. Известно, что вирус способен передаваться от человека к человеку.

 
 
Ссылка на источник 0
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Китайские врачи показали снимки легких, пораженных коронавирусом 2019-nCoV. Результаты компьютерной томографии 33-летней пациентки опубликованы в журнале Radiology.
 
Новости дня
Новости в мире
 
Первое лекарство от аллергии на арахис одобрено в США
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Новости Мира

Свежие газеты

01.02.2020
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Днепровская правда (Дуюровно)
Чырвоны прамень
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Полымя
Lida.Info
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Радзiма
Горецкий вестник
02.02.2020
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Чырвоны прамень
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Lida.Info
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Радзiма

Архив (Новости Мира)

﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика