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Первое лекарство от аллергии на арахис одобрено в США

02.02.2020 10:49 — Новости Мира | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

В США одобрено первое в истории лекарство против аллергии на арахис у детей. Этот препарат под обозначением AR101 и с коммерческим названием Palforzia выпускается в виде порошка, которым посыпают еду.


Фото: Radu Marcusu / Unsplash

Курс лечения продолжается полгода — в течение этого времени пациенты принимают все большее количество препарата, в котором содержится арахисовый протеин. В результате организм постепенно вырабатывает определенную толерантность к арахису.

Это лекарство не избавляет пациентов от аллергии, и его изготовители предупреждают, что остается риск смертельно опасного анафилактического шока.

Кроме того, даже через полгода лечения пациенты должны продолжать принимать лекарство ежедневно, чтобы избежать аллергической реакции при случайном употреблении арахиса в пищу. И, разумеется, они не должны есть арахис.

Орехи — наиболее распространенный пищевой аллерген в США, причем в странах Запада в последние десятилетия все больше людей, страдающих от пищевой аллергии.

Высокая цена

Испытания различных препаратов, призванных уменьшить чувствительность к арахису и другим орехам, проводились в США и других странах и ранее. Однако Palforzia — это первое лекарство, которое получило официальное одобрение федерального Управления по контролю качества пищевых продуктов и лекарственных средств США.

Препарат Palforzia признан пригодным для лечения пациентов в возрасте с 4 до 17 лет.

Его стоимость крайне высока — компания-производитель сообщила, что месячный курс лекарства обойдется пациентам в 890 долларов.

Кроме того, как пишет газета Washington Post, недавнее исследование американского Института клинических и экономических исследований (ICER), который оценивает соответствие действенности лекарств их цене, установило, что нет достаточных свидетельств, что Palforzia более эффективна, чем полный отказ от арахиса — или уже существующая иммунотерапия с применением арахисовой муки.

В прошлом году ученые из Королевского колледжа в Лондоне сообщили, что пероральная иммунотерапия может обеспечить защиту, но не полное избавление от аллергий на орехи, причем пациентам придется постоянно принимать препараты с небольшой дозой аллергена для поддержания иммунитета.

 
 
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Испытания различных препаратов, призванных уменьшить чувствительность к арахису и другим орехам, проводились в США и других странах и ранее.
 
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