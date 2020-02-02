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Первое лекарство от аллергии на арахис одобрено в США
02.02.2020 10:49 — Новости Мира | Tut.by
Источник материала: Tut.by
В США одобрено первое в истории лекарство против аллергии на арахис у детей. Этот препарат под обозначением AR101 и с коммерческим названием Palforzia выпускается в виде порошка, которым посыпают еду.
Курс лечения продолжается полгода — в течение этого времени пациенты принимают все большее количество препарата, в котором содержится арахисовый протеин. В результате организм постепенно вырабатывает определенную толерантность к арахису.
Это лекарство не избавляет пациентов от аллергии, и его изготовители предупреждают, что остается риск смертельно опасного анафилактического шока.
Кроме того, даже через полгода лечения пациенты должны продолжать принимать лекарство ежедневно, чтобы избежать аллергической реакции при случайном употреблении арахиса в пищу. И, разумеется, они не должны есть арахис.
Орехи — наиболее распространенный пищевой аллерген в США, причем в странах Запада в последние десятилетия все больше людей, страдающих от пищевой аллергии.
Высокая цена
Испытания различных препаратов, призванных уменьшить чувствительность к арахису и другим орехам, проводились в США и других странах и ранее. Однако Palforzia — это первое лекарство, которое получило официальное одобрение федерального Управления по контролю качества пищевых продуктов и лекарственных средств США.
Препарат Palforzia признан пригодным для лечения пациентов в возрасте с 4 до 17 лет.
Его стоимость крайне высока — компания-производитель сообщила, что месячный курс лекарства обойдется пациентам в 890 долларов.
Кроме того, как
В прошлом году ученые из Королевского колледжа в Лондоне
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Испытания различных препаратов, призванных уменьшить чувствительность к арахису и другим орехам, проводились в США и других странах и ранее.
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