Блумберг предложил собрать 5 трлн долларов налогов с богатых американцев

Источник материала: Tut.by

Бывший мэр Нью-Йорка Майкл Блумберг, объявивший о намерении баллотироваться в президенты США от партии демократов, в рамках предвыборной кампании обнародовал предложения по налоговой реформе. По мнению миллиардера, они позволят принести американскому бюджету дополнительные $5 трлн в течение десяти лет.



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Предложения включают в себя введение нового налога для богатых. Блумберг предлагает обложить миллиардеров и крупные компании дополнительным налогом по 5% с доходов выше $5 млн в год. Мера, по подсчетам штаба миллиардера, затронет менее 0,1% налогоплательщиков в Соединенных Штатах.



Еще одна инициатива Блумберга — отменить реформы, предложенные нынешним президентом Дональдом Трампом, которые «не сокращают неравенство, а усиливают его». Также он предложил уравнять ставку налога на прирост капитала для налогоплателиьщиков с высоким доходом со ставкой обычного подоходного налога для менее состоятельных американцев.



План Блумберга «повышает ставки для состоятельных людей и корпораций, закрывает лазейки, устраняет необходимость уклонения от уплаты налогов, увеличивает налог на недвижимость и снижает налоговые преимущества инвесторов перед работниками», говорится в заявлении миллиардера, которое приводит CNBC.



Как пишет New York Post, Блумберг предложил направить $5 трлн, на которые, по его мнению, пополнится бюджет США, на инфраструктурные проекты, инвестиции в зеленую энергию, доступное жилье, образование и здравоохранение.



В середине января Блумберг заявил, что намерен потратить на президентскую кампанию $1 трлн. По оценкам компании Advertising Analytica, на политическую рекламу у него ушло уже более $250 млн.