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Зеленский заявил, что Иран предложил семьям погибших в авиакатастрофе по 80 тысяч долларов

02.02.2020 23:26 — Новости Мира | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Иран предлагал выплатить по 80 тыс. компенсации семьям погибших в авиакатастофе под Тегераном украинцев. Киев считает эту сумму недостаточной, заявил президент Украины Владимир Зеленский в комментарии для «ТСН.Тиждень» телеканала «1+1».


Фото: пресс-служба президента Украины

«Иранская сторона сразу нам предложила 80 тысяч долларов каждой семье, за каждую жертву … Мне кажется, это совсем не те вещи, это совсем мало», — цитирует Зеленского «Украинская правда».

«Когда мне женщина [родственница погибшего] говорит, «как мой ребенок пойдет в институт, когда у меня нет работы, а только [погибший] муж был кормильцем. Поэтому 80 тысяч — это мало, хотя человеческая жизнь не измеряется никакими цифрами», — сказал президент Украины.

Зеленский добавил, что украинская сторона «будет давить» на Иран: «Будем давить, на большую сумму».

Зеленский вновь потребовал вернуть Киеву бортовые самописцы для их расшифровки. Он рассказал, что иранская сторона предложила украинским специалистам вылететь в понедельник в Иран для расшифровки там самописцев, однако при этом выразил опасения на этот счет.

«Я боюсь, что иранцы могут привлечь наших специалистов, мол, давайте здесь на месте расшифруем, а потом скажут — зачем вам теперь черные ящики? Нет, мы хотим взять эти ящики [в Украину]», — сказал Зеленский.

Напомним, пассажирский самолет Boeing 737, принадлежавший украинской авиакомпании МАУ, разбился в Тегеране 8 января. В результате катастрофы погибли 167 пассажиров и 9 членов экипажа. Среди погибших 11 украинцев: 2 пассажира и 9 членов экипажа. В субботу, 11 января, Иран официально признал, что украинский самолет был сбит ракетой. Президент Ирана заверил президента Украины, что Тегеран выплатит компенсацию.

 
 
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Президент Украины отметил, что Киев считает эту сумму недостаточной.
 
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