Власти назвали имя напавшего с ножом на людей в Лондоне. Его недавно освободили по УДО

Источник материала: Tut.by

Человека, напавшего в Лондоне на людей с ножом и убитого полицией, зовут Судеш Амман. Он вышел из тюрьмы в конце января.



Фото: MET POLICE

20-летний Амман отбывал срок (3 года и 4 месяца) за преступления, связанные с терроризмом. Он был освобожден досрочно, отсидев лишь половину своего срока.

Полицейские застрелили его, после того как он напал с ножом на прохожих на юге Лондона. На преступнике, по всей видимости, был муляж пояса смертника.

Полиция сообщила, что рассматривает произошедшее как террористическое нападение.

В момент нападения на улице Стрэтем хай роуд он находился под наблюдением полиции. Три человека ранены, один из них находится в тяжелом состоянии.

Британский премьер-министр Борис Джонсон заявил, что в понедельник правительство объявит о планах, которые коренным образом изменят систему в том, что касается преступлений, связанных с терроризмом.

Он отметил, что после аналогичного террористического нападения с ножом в декабре 2019 года в районе Лондон-бридж были быстро приняты меры в отношении террористической деятельности. Это, среди прочего, включает в себя более длительные тюремные сроки для преступников и увеличение финансирования полиции.

По рассказам очевидцев, около двух часов дня по местному времени (17.00 по минскому) мужчина зашел в магазин и напал на людей с ножом. Потом он, как говорят очевидцы, вышел на улицу и атаковал женщину на велосипеде. Прибывшие полицейские трижды выстрелили в нападавшего, он скончался на месте.

Нападение произошло, после того как, по словам очевидцев, полицейская машина без опознавательных знаков резко затормозила перед другим автомобилем, вынудив его остановиться. Возможно, это было связано с последовавшим нападением и стрельбой, поскольку за мужчиной гнались полицейские в гражданском.

В настоящее время близлежащие улицы по-прежнему оцеплены, в районе дежурят полицейские автомобили.

"Была паника, люди кричали"

19-летний студент Гулед Булхан рассказал агентству PA: "Я переходил дорогу, когда увидел мужчину с мачете и серебристыми канистрами на груди, за которым бежали, как я предполагаю, полицейские под прикрытием - они были в гражданской одежде. Потом в мужчину выстрелили, я думаю, что было три выстрела, но не помню точно. После этого я забежал в библиотеку".

Другой свидетель, Дэниел Гаф сказал, что побежал, когда прозвучали выстрелы и люди побежали. "Была паника, люди кричали, - рассказал он. - Девочка, бежавшая рядом со мной, все время спрашивала: "Я это должна делать?" - она была очень напугана. Я увидел полицейского, он закричал, чтобы все отошли. Он направил пистолет на лежавшего мужчину. Вдруг появились другие полицейские. Они были повсюду".

Эмма из Стрэтема рассказала Би-би-си, что видела раненую женщину, лежавшую на улице. Ей рассказали, что нападавший достал нож в магазине, а затем вышел и ударил женщину.

Еще один очевидец рассказал, что к мужчине подбежали полицейские, сказав людям отойти на случай, если бомба взорвется.

Бывший сотрудник департамента по борьбе с терроризмом Дэвид Вайдкетт написал, что - судя по кадрам с места событий - нападение произошло во время полицейской операции. "Все говорит о том, что вооруженные полицейские, которые вели наблюдение во время спланированной операции, вынуждены были реагировать на неожиданное происшествие перед ними, возможно, даже после того, как подозреваемый понял, то за ним следят".

Премьер-министр Британии Борис Джонсон написал в "Твиттере", что он мыслями с ранеными и тех, кого это коснулось. Он поблагодарил экстренные службы за работу.

Депутат от района Стрэтем Белл Рибейро-Эдди сказала Би-би-си, что по ее данным, один из пострадавших серьезно ранен.