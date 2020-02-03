ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Власти назвали имя напавшего с ножом на людей в Лондоне. Его недавно освободили по УДО

03.02.2020 06:30 — Новости Мира | Tut.by  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Tut.by

Человека, напавшего в Лондоне на людей с ножом и убитого полицией, зовут Судеш Амман. Он вышел из тюрьмы в конце января.


Фото: MET POLICE

20-летний Амман отбывал срок (3 года и 4 месяца) за преступления, связанные с терроризмом. Он был освобожден досрочно, отсидев лишь половину своего срока.

Полицейские застрелили его, после того как он напал с ножом на прохожих на юге Лондона. На преступнике, по всей видимости, был муляж пояса смертника.

Полиция сообщила, что рассматривает произошедшее как террористическое нападение.

В момент нападения на улице Стрэтем хай роуд он находился под наблюдением полиции. Три человека ранены, один из них находится в тяжелом состоянии.

Британский премьер-министр Борис Джонсон заявил, что в понедельник правительство объявит о планах, которые коренным образом изменят систему в том, что касается преступлений, связанных с терроризмом.

Он отметил, что после аналогичного террористического нападения с ножом в декабре 2019 года в районе Лондон-бридж были быстро приняты меры в отношении террористической деятельности. Это, среди прочего, включает в себя более длительные тюремные сроки для преступников и увеличение финансирования полиции.

По рассказам очевидцев, около двух часов дня по местному времени (17.00 по минскому) мужчина зашел в магазин и напал на людей с ножом. Потом он, как говорят очевидцы, вышел на улицу и атаковал женщину на велосипеде. Прибывшие полицейские трижды выстрелили в нападавшего, он скончался на месте.

Нападение произошло, после того как, по словам очевидцев, полицейская машина без опознавательных знаков резко затормозила перед другим автомобилем, вынудив его остановиться. Возможно, это было связано с последовавшим нападением и стрельбой, поскольку за мужчиной гнались полицейские в гражданском.

В настоящее время близлежащие улицы по-прежнему оцеплены, в районе дежурят полицейские автомобили.

"Была паника, люди кричали"

19-летний студент Гулед Булхан рассказал агентству PA: "Я переходил дорогу, когда увидел мужчину с мачете и серебристыми канистрами на груди, за которым бежали, как я предполагаю, полицейские под прикрытием - они были в гражданской одежде. Потом в мужчину выстрелили, я думаю, что было три выстрела, но не помню точно. После этого я забежал в библиотеку".

Другой свидетель, Дэниел Гаф сказал, что побежал, когда прозвучали выстрелы и люди побежали. "Была паника, люди кричали, - рассказал он. - Девочка, бежавшая рядом со мной, все время спрашивала: "Я это должна делать?" - она была очень напугана. Я увидел полицейского, он закричал, чтобы все отошли. Он направил пистолет на лежавшего мужчину. Вдруг появились другие полицейские. Они были повсюду".

Эмма из Стрэтема рассказала Би-би-си, что видела раненую женщину, лежавшую на улице. Ей рассказали, что нападавший достал нож в магазине, а затем вышел и ударил женщину.

Еще один очевидец рассказал, что к мужчине подбежали полицейские, сказав людям отойти на случай, если бомба взорвется.

Бывший сотрудник департамента по борьбе с терроризмом Дэвид Вайдкетт написал, что - судя по кадрам с места событий - нападение произошло во время полицейской операции. "Все говорит о том, что вооруженные полицейские, которые вели наблюдение во время спланированной операции, вынуждены были реагировать на неожиданное происшествие перед ними, возможно, даже после того, как подозреваемый понял, то за ним следят".

Премьер-министр Британии Борис Джонсон написал в "Твиттере", что он мыслями с ранеными и тех, кого это коснулось. Он поблагодарил экстренные службы за работу.

Депутат от района Стрэтем Белл Рибейро-Эдди сказала Би-би-си, что по ее данным, один из пострадавших серьезно ранен.

 
 
Ссылка на источник 0
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Человека, напавшего в Лондоне на людей с ножом и убитого полицией, зовут Судеш Амман. Он вышел из тюрьмы в конце января.
 
Новости дня
Новости в мире
 
Зеленский заявил, что Иран предложил семьям погибших в авиакатастрофе по 80 тысяч долларов
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Новости Мира

Свежие газеты

02.02.2020
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Чырвоны прамень
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Lida.Info
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Радзiма

Архив (Новости Мира)

﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика