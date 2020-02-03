Крушение «Боинга» над Донбассом: прокуратура Нидерландов вызвала четверых обвиняемых

Источник материала: Tut.by

Прокуратура Нидерландов предъявила официальные обвинения четырем фигурантам дела об уничтожении пассажирского «Боинга» МН17 и вызвала их для проведения следственных действий. Об рассказала ТАСС адвокат одного из фигурантов Елена Кутьина.





«Национальная прокуратура Нидерландов предъявила обвинения и вызвала четырех подозреваемых по делу МН17. Одного из этих обвиняемых — Пулатова Олега Юлдашевича — будет защищать международная группа защиты из двух голландских адвокатов и одного российского», — рассказала ТАСС Кутьина.

Напомним, в июне прошлого года совместная следственная группа (ССГ), созданная для расследования крушения Boeing в Украине, заявила, что установила четырех лиц, подозреваемых в причастности к инциденту. В их числе трое россиян — Игорь Гиркин, также известный под псевдонимом Стрелков, Сергей Дубинский и Олег Пулатов. Четвертым подозреваемым является гражданин Украины Леонид Харченко.

Как пишет RFI , Сергей Дубинский (позывной «Хмурый»), предположительно, отвечал за перевозку ракетно-зенитного комплекса «Бук», из которого был сбит самолет. Дубинский, как сообщала «Новая газета» , был главой военной разведки самопровозглашенной ДНР.

Олег Пулатов (позывные «Халиф» и «Гюрза») «непосредственно сопровождал «Бук». Кроме того, «в момент запуска ракеты» Пулатов предположительно «находился рядом с установкой».

Гражданин Украины, Леонид Харченко (позывной «Крот»), который, по данным «Новой газеты» возглавлял одно из подразделений ГРУ самопровозглашенной ДНР, «вместе с Пулатовым сопровождал «Бук» в окрестностях города Снежное, откуда был совершен выстрел».

Обвиняемый Игорь Гиркин (псевдоним Стрелков) сразу после катастрофы опубликовал в соцсетях сообщение об уничтожении силами «ДНР» украинского военного самолета, назвав это «очередным птичкопадом» (после того, как выяснилось, что сбили пассажирский лайнер, сообщение было удалено).

Крушение «Боинга»

Летом 2014 года лайнер «Боинг-777» авиакомпании Malaysia Airlines, следовавший из Амстердама в Куала-Лумпур рейсом MH17, разбился в Донецкой области. Все 298 человек, находившихся на борту, погибли.

За годы расследования группа пришла к выводу, что «Боинг» был сбит доставленной из России в Украину ракетой «Бук». В 2015 году следователи пришли к выводу , что рейс МН17 был сбит ракетой «Бук», пущенной с востока Украины, которая взорвалась в левой передней части лайнера.

В 2016 году ССГ сообщила , что запуск произвели недалеко от украинского населенного пункта Снежное, который в июле 2014 года находился под контролем сепаратистов. После выстрела пусковую установку вернули в Россию.

В мае 2018 года следователи заявили, что самолет был сбит российским зенитным комплексом «Бук», который прибыл в Украину из 53-й зенитной ракетной бригады вооруженных сил России, расположенной под Курском. В Минобороны РФ информацию опровергли , заявив, что «ни один зенитный ракетный комплекс Вооруженных сил РФ никогда не пересекал российско-украинскую границу». МИД России назвал выводы следственной комиссии «предвзятыми и однобокими», а президент РФ Владимир Путин заявил , что Москва сможет признать выводы международной группы только тогда, когда будет принимать в расследовании полноценное участие.

Власти Нидерландов и Австралии официально возложили ответственность за крушение малайзийского «Боинга» над Украиной в 2014 году на Россию. США заявили , что доверяют выводам JIT.

В ноябре минувшего года следственная группа опубликовала новые записи перехваченных телефонных разговоров и попросила откликнуться свидетелей, чтобы узнать о роли российских чиновников в катастрофе.

Рассмотрение уголовного дела по итогам расследования причин крушения лайнера «Малайзийских авиалиний», который летел рейсом MH17 из Амстердама в Куала-Лумпур, судебная коллегия начнет 9 марта 2020 года .