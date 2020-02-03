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Крушение «Боинга» над Донбассом: прокуратура Нидерландов вызвала четверых обвиняемых
03.02.2020 19:12 — Новости Мира | Tut.by
Источник материала: Tut.by
Прокуратура Нидерландов предъявила официальные обвинения четырем фигурантам дела об уничтожении пассажирского «Боинга» МН17 и вызвала их для проведения следственных действий. Об рассказала ТАСС адвокат одного из фигурантов Елена Кутьина.
«Национальная прокуратура Нидерландов предъявила обвинения и вызвала четырех подозреваемых по делу МН17. Одного из этих обвиняемых — Пулатова Олега Юлдашевича — будет защищать международная группа защиты из двух голландских адвокатов и одного российского», —
Напомним, в июне прошлого года совместная следственная группа (ССГ), созданная для расследования крушения Boeing в Украине, заявила, что
Как
Олег Пулатов (позывные «Халиф» и «Гюрза») «непосредственно сопровождал «Бук». Кроме того, «в момент запуска ракеты» Пулатов предположительно «находился рядом с установкой».
Гражданин Украины, Леонид Харченко (позывной «Крот»), который, по данным «Новой газеты» возглавлял одно из подразделений ГРУ самопровозглашенной ДНР, «вместе с Пулатовым сопровождал «Бук» в окрестностях города Снежное, откуда был совершен выстрел».
Обвиняемый Игорь Гиркин (псевдоним Стрелков) сразу после катастрофы опубликовал в соцсетях сообщение об уничтожении силами «ДНР» украинского военного самолета, назвав это «очередным птичкопадом» (после того, как выяснилось, что сбили пассажирский лайнер, сообщение было удалено).
Крушение «Боинга»
Летом 2014 года лайнер «Боинг-777» авиакомпании Malaysia Airlines, следовавший из Амстердама в Куала-Лумпур рейсом MH17, разбился в Донецкой области. Все 298 человек, находившихся на борту, погибли.
За годы расследования группа пришла к выводу, что «Боинг» был сбит доставленной из России в Украину ракетой «Бук». В 2015 году следователи
В 2016 году ССГ
В мае 2018 года следователи заявили, что самолет был сбит российским зенитным комплексом «Бук», который
Власти Нидерландов и Австралии официально
В ноябре минувшего года следственная группа
Рассмотрение уголовного дела по итогам расследования причин крушения лайнера «Малайзийских авиалиний», который летел
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Прокуратура Нидерландов предъявила официальные обвинения четырем фигурантам дела об уничтожении пассажирского «Боинга» МН17 и вызвала их для проведения...
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