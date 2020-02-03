Линкявичюс встретился с представителями гражданского общества. Говорили про БелАЭС и права человека

Источник материала: Tut.by

Министр иностранных дел Литвы Линас Линкявичюс в рамках двухдневного визита в Беларусь 3 февраля в Минске встретился с представителями белорусской демократической общественности.



Фото: spring96.org

Беседа с литовским министром длилась более часа, сообщил БелаПАН директор центра исследований и прогнозов развития «Европейский диалог», экс-председатель Объединенной гражданской партии Анатолий Лебедько.

Помимо него во встрече участвовали экс-председатель Верховного совета 12-го созыва Станислав Шушкевич, кинорежиссер Юрий Хащеватский, лидер оргкомитета партии «Народная Грамада» Николай Статкевич, лидер независимого профсоюза РЭП Геннадий Федынич, главный редактор журнала «Наша гісторыя» Андрей Дынько, глава ликвидированного властями правозащитного центра «Весна» Алесь Беляцкий, председатель Белорусского Хельсинкского комитета Олег Гулак, лидер организации «Молодой фронт» (зарегистрирована в Чехии) Денис Урбанович, сопредседатель общественного объединения «Говори правду» Татьяна Короткевич, член совета создаваемого правозащитно-просветительского объединения «Дзея» Алесь Логвинец.

«До встречи с нами у министра уже была короткая встреча с [министром иностранных дел Беларуси Владимиром] Макеем на границе, они посетили литовское меньшинство в Беларуси. А завтра у него официальная часть — будут переговоры с Макеем и премьер-министром», — сообщил Лебедько.

По его словам, Линкявичюс говорил в первую очередь о БелАЭС как «факторе белорусско-литовских отношений», а также о том, что для Литвы «важно говорить о правах человека, в том числе о свободных выборах» в Беларуси. «Это два главных пункта, которые он выделил, — сказал глава центра „Европейский диалог“. — Он попросил описать ему ситуацию в стране, чтобы он мог использовать какие-то примеры, аргументы во время переговорного процесса с представителями белорусских властей. Потом каждый из нас имел возможность что-то сказать. Все мы говорили о суверенитете и независимости Беларуси».

Рассуждая о том, какой может быть основная цель визита Линкявичюса в Минск, Лебедько сообщил, что в детали своего визита глава МИД Литвы их не посвящал.

«Естественно, детали переговорного процесса вряд ли будут раскрываться до начала встреч, — сказал он. — Министр обозначил два главных вопроса: безопасность атомной станции и права человека. Это то, о чем он точно будет говорить с белорусскими властями. Лично я думаю, что речь будет идти и про экономическую составляющую переговоров, например, с премьер-министром. Потому что куда норвежская нефть пришла? В Клайпеду. Это означает, что сложности в отношениях между Вильнюсом и Минском не мешают сторонам продвигать определенные проекты в экономической сфере».

«На встрече мы также фоново затронули соглашение между Беларусью и ЕС (соглашение о приоритетах партнерства. — БелаПАН.). В определенной степени оно пока застопорилось, в том числе из-за позиции Литвы. Я думаю, что на официальных переговорах этот вопрос будет поднят. Это козырь, который литовская сторона использует во время переговорного процесса, поскольку это соглашение определяет правовую базу отношений между Евросоюзом и Беларусью», — считает Лебедько.

Геннадий Федынич в комментарии БелаПАН отметил, что это был «открытый разговор соседей с соседями». По его словам, Линкявичюс уделил много внимания тому, что сегодня беспокоит Литву. «Это не столько строительство атомной станции, поскольку она уже почти построена, сколько то, как она будет работать. Также их, безусловно, волнуют права человека в Беларуси и то, как дальше будут развиваться отношения с Литвой», — подчеркнул профсоюзный лидер.

Федынич отметил, что участники встречи много говорили о важности сохранения независимости Беларуси и о том, что все отношения Брюсселя и Минска «должны проходить через призму того, как в Беларуси соблюдаются права человека».

Они также высказались за укрепление отношений с ЕС, чтобы «в Беларусь больше приходил европейский бизнес». Как сказал лидер независимого профсоюза, это помогло бы вернуть в страну белорусов, «которые уехали на заработки, в том числе в Литву и Польшу», и придать импульс экономическому развитию регионов Беларуси.

Конспиратор от Бога, агенты тайной полиции. Кем были те 20 повстанцев, которых в ноябре похоронили в Вильнюсе?

Участники встречи также поблагодарили Литву за организацию перезахоронения повстанцев 1863—1864 годов в ноябре прошлого года в Вильнюсе. По словам Федынича, Линкявичюс отметил, что «литовцы были впечатлены» белорусским присутствием на этой церемонии. «Он сказал, что не считает литовцев и белорусов разными, возможно, из-за общего менталитета жителей Великого Княжества Литовского. Он сказал, что Литва, возможно, тянется к Беларуси больше, чем к другим странам, и наоборот», — сообщил профсоюзный лидер.