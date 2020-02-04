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425 человек умерли от нового коронавируса в Китае, за сутки число жертв увеличилось на 64
04.02.2020 07:00 — Новости Мира | Tut.by
Источник материала: Tut.by
Количество летальных исходов среди заболевших пневмонией, вызванной коронавирусом 2019-nCoV в Китае, увеличилось до 425, более 20 тысяч человек заболели. Свежие данные
Медики зафиксировали 20 438 подтвержденных случая заболевания. В настоящее время 2788 находятся в тяжелом состоянии, 425 человека умерли, 632 пациента вылечены и выписаны.
У 221 015 человек были тесные контакты с заболевшими, под медицинским наблюдением сейчас находятся 171 329 человек.
За сутки количество заболевших в Китае выросло на 3,2 тысячи человек, а число погибших на 64.
Вирус за пределами Китая обнаружен у людей в более чем 20 странах. В выходные стало известно о
По данным Минздрава Беларуси, в стране пациентов с коронавирусом нет. Министр заявил, что мероприятия, которые сейчас проводятся в Беларуси, в случае чего позволят вирус локализовать и избежать его распространения на нашей территории. Он также рассказал, как себя чувствуют белорусы, которых
Как защитить себя от китайского коронавируса
Какие у него симптомы?
Симптомы коронавируса напоминают симптомы простуды или гриппа: это насморк, кашель, боль в грудной клетке, конъюнктивит, повышенная температура, головная боль, слабость, тошнота и даже диарея.
Как не заразиться?
Чтобы не заразиться коронавирусом, нужно:
Что делать, если кажется, что заразился?
При первых симптомах простуды сразу же обратиться к врачу — участковому терапевту или врачу общей практики.
Как лечат от коронавируса?
Специфического лечения от коронавируса нет. Важно вовремя снять интоксикацию, оказать респираторную поддержку, назначить жаропонижающие препараты.
Куда звонить в случае чего, если вы сейчас в Китае?
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Количество летальных исходов среди заболевших пневмонией, вызванной коронавирусом 2019-nCoV в Китае, увеличилось до 425, более 20 тысяч человек заболели.
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