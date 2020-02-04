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Эрдоган поприветствовал почетный караул в Киеве словами «Слава Украине»
04.02.2020 00:36 — Новости Мира | Tut.by
Источник материала: Tut.by
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган поприветствовал почетный караул в Киеве и сказал на украинском языке «Слава Украине». Военные ответили «Героям слава». Об этом сообщает «
Это произошло возле Мариинского дворца. Владимир Зеленский встретил подъехавшего на машине главу Турции.
Военный оркестр исполнил гимн Украины. Проходя мимо почетного караула, президент Турции остановился и поприветствовал украинских военных.Видео:
3 февраля Реджеп Тайип Эрдоган прибыл в Киев для участия в восьмом заседании Стратегического совета высокого уровня Турция-Украина. Как сообщила пресс-служба президента Украины, лидеры двух стран говорили «о совместном настоящем и будущем в торгово-экономической и инвестиционной сферах». Киев и Анкара планируют повысить объем двусторонней торговли до $ 10 млрд.
Также, как
Документами предусматривается выделение турецкой стороной для нужд Вооруженных сил Украины 200 млн турецких лир (около $ 36 млн) для приобретения турецких товаров военного и двойного назначения.
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3 февраля Реджеп Тайип Эрдоган прибыл в Киев для участия в восьмом заседании Стратегического совета высокого уровня Турция-Украина.
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