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Эрдоган поприветствовал почетный караул в Киеве словами «Слава Украине»

04.02.2020 00:36 — Новости Мира | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган поприветствовал почетный караул в Киеве и сказал на украинском языке «Слава Украине». Военные ответили «Героям слава». Об этом сообщает «112 Украина».


Фото: пресс-служба президента Украины

Это произошло возле Мариинского дворца. Владимир Зеленский встретил подъехавшего на машине главу Турции.

Военный оркестр исполнил гимн Украины. Проходя мимо почетного караула, президент Турции остановился и поприветствовал украинских военных.

Видео: Радио Свобода

3 февраля Реджеп Тайип Эрдоган прибыл в Киев для участия в восьмом заседании Стратегического совета высокого уровня Турция-Украина. Как сообщила пресс-служба президента Украины, лидеры двух стран говорили «о совместном настоящем и будущем в торгово-экономической и инвестиционной сферах». Киев и Анкара планируют повысить объем двусторонней торговли до $ 10 млрд.

Также, как сообщил Владимир Зеленский, «принято важное соглашение о военно-финансовом сотрудничестве, по которому украинская армия получит финансовую помощь от турецких партнеров».

Документами предусматривается выделение турецкой стороной для нужд Вооруженных сил Украины 200 млн турецких лир (около $ 36 млн) для приобретения турецких товаров военного и двойного назначения.

 
 
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3 февраля Реджеп Тайип Эрдоган прибыл в Киев для участия в восьмом заседании Стратегического совета высокого уровня Турция-Украина.
 
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