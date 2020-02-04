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США планируют расширить санкции против «Северного потока - 2»: под них попадут даже покупатели газа
04.02.2020 19:26 — Новости Мира | Tut.by
Источник материала: Tut.by
Новые санкции против проекта газопровода «Северный поток-2» со стороны США могут быть введены уже в феврале-марте 2020 года. Об этом
По словам собеседников издания, Палата представителей и Сенат готовят новый законопроект о санкциях. Если в прошлый раз санкции угрожали компаниям, которые участвуют в строительстве газопровода, то на этот раз объектом санкций могут стать европейские инвесторы и будущие покупатели газа.
Представитель немецкого концерна Uniper, который является партнером «Газпрома» по проекту, сообщил изданию, что компания следит за ситуацией. «Мы знаем, что американцы полны решимости предотвратить реализацию «Северного потока — 2», — сообщил представитель концерна.
На руку проекту играет то, что до точки выхода трубы на берегу Германии осталось 150 км. Поэтому власти ФРГ считают, что он все еще может быть завершен в разумные сроки и продолжают поддерживать проект. Собеседник издания среди немецких дипломатов подтвердил, что Берлин продолжает бороться за то, чтобы строительство СП-2 «больше не задерживалось».
Оператором строительства газопровода является концерн Nord Stream 2 AG, учредителем которого является «Газпром». Его партнерами являются французская ENGIE, австрийская OMV, британско-голландская Shell, немецкие Uniper и Wintershall Dea.
США
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Если в прошлый раз санкции угрожали компаниям, которые участвуют в строительстве газопровода, то на этот раз объектом санкций могут стать европейские инвесторы и...
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