ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

США планируют расширить санкции против «Северного потока - 2»: под них попадут даже покупатели газа

04.02.2020 19:26 — Новости Мира | Tut.by  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Tut.by

Новые санкции против проекта газопровода «Северный поток-2» со стороны США могут быть введены уже в феврале-марте 2020 года. Об этом сообщает немецкое деловое издание Handelsblatt со ссылкой на источники среди дипломатов в Вашингтоне.


Фото: Reuters

По словам собеседников издания, Палата представителей и Сенат готовят новый законопроект о санкциях. Если в прошлый раз санкции угрожали компаниям, которые участвуют в строительстве газопровода, то на этот раз объектом санкций могут стать европейские инвесторы и будущие покупатели газа.

Представитель немецкого концерна Uniper, который является партнером «Газпрома» по проекту, сообщил изданию, что компания следит за ситуацией. «Мы знаем, что американцы полны решимости предотвратить реализацию «Северного потока — 2», — сообщил представитель концерна.

На руку проекту играет то, что до точки выхода трубы на берегу Германии осталось 150 км. Поэтому власти ФРГ считают, что он все еще может быть завершен в разумные сроки и продолжают поддерживать проект. Собеседник издания среди немецких дипломатов подтвердил, что Берлин продолжает бороться за то, чтобы строительство СП-2 «больше не задерживалось».

Оператором строительства газопровода является концерн Nord Stream 2 AG, учредителем которого является «Газпром». Его партнерами являются французская ENGIE, австрийская OMV, британско-голландская Shell, немецкие Uniper и Wintershall Dea.

США ввели санкции против компаний, работающих на строительстве «Северного потока - 2», в декабре. После этого швейцарская компания Allseas сообщила о приостановке работ по укладке труб. Из-за отсутствия судов, способных продолжить работы по укладке трубы на большой глубине, строительство газопровода оказалось задержано. При общей длине одной нитки газопровода в 1234 достроить осталось чуть более 150 км. По оценкам властей, с учетом отказа Allseas от завершения проекта, срок введения в строй газопровода сдвинется на конец 2020 — начало 2021 года.

 
 
Ссылка на источник 0
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Если в прошлый раз санкции угрожали компаниям, которые участвуют в строительстве газопровода, то на этот раз объектом санкций могут стать европейские инвесторы и...
 
Новости дня
Новости в мире
 
Масштаб эпидемии. Истинное число заболевших коронавирусом может быть в десятки раз больше
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Новости Мира

Свежие газеты

03.02.2020
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Пинский Вестник
Голас Сененшчыны
Патриот (Ушачи)
Клiч Радзiмы
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Маяк Преднепровья
Горецкий вестник
Кричевская жизнь
04.02.2020
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Полесская правда
Пинский Вестник
Лепельский край
Міёрскія навіны
Голас Сененшчыны
Патриот (Ушачи)
Чырвоны прамень
Клiч Радзiмы
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Кировец
Асiповiцкi край

Архив (Новости Мира)

﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика