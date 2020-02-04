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ВОЗ опасается резкого роста числа раковых заболеваний

04.02.2020 20:11 — Новости Мира | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) предупредила об угрозе резкого роста числа раковых заболеваний. В случае сохранения нынешнего тренда в ближайшие два десятилетия количество раковых больных увеличится на 60 процентов, сообщила ВОЗ во вторник, 4 февраля, по случаю Всемирного дня борьбы против рака. В 2018 году от раковых заболеваний по всему миру умерли 9,6 млн человек.


Фото: Reuters

«Значительное увеличение заболеваемости раком ожидается в первую очередь в бедных странах, поскольку они направляют свои ограниченные ресурсы в основном на борьбу с инфекционными заболеваниями, такими как малярия, и на здравоохранение детей и матерей, поэтому средств на борьбу против рака у них остается мало», — констатировал генеральный директор ВОЗ Тедрос Адханом Гербрейесус. В Африке и Южной Азии менее 15 процентов стран располагают необходимой инфраструктурой для лечения раковых пациентов.

В Европе усилят борьбу против рака

Еврокомиссия объявила 4 февраля о намерении усилить борьбу против рака. «Мы знаем, что четырех из десяти случаев рака можно избежать. Мы намерены выполнить обещание о разработке стратегии, гарантирующей более эффективные методы предотвращения раковых заболеваний. Мы позаботимся о том, чтобы пациенты получали как можно больше поддержки на всем протяжении — от диагноза до лечения и реабилитации. Это касается и качества жизни тех, кто вылечился от рака», — заявила комиссар ЕС по здравоохранению Стелла Кириакидес в интервью газете Die Welt.

В 2018 году во всем мире насчитывалось 18,1 млн пациентов с опухолью или другой формой рака. Наиболее распространенными формами раковых заболеваний являются рак легких, рак молочной железы и рак кишечника.

 
 
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В случае сохранения нынешнего тренда в ближайшие два десятилетия количество раковых больных увеличится на 60 процентов, сообщила ВОЗ во вторник, 4 февраля, по...
 
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