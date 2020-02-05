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ВОЗ: Эффективного лекарства от коронавируса пока нет
05.02.2020 20:26 — Новости Мира | Tut.by
Источник материала: Tut.by
Всемирная организация здравоохранения опровергла все сообщения СМИ о появлении прорывной терапии для борьбы с эпидемией респираторного вируса 2019-nCoV.
Эффективных терапевтических средств против коронавируса 2019-nCoV пока не существует, заявил в среду, 5 февраля, пресс-секретарь Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тарик Ясаревич. Так он прокомментировал сообщения СМИ о якобы эффективном лекарстве, разработанном исследователями Чжэцзянского университета в Китае, и прорывных исследованиях британских ученых. ВОЗ рекомендует провести случайные выборочные тесты всех вакцин.
Американский фармацевтический концерн Gilead объявил, что начал клинические испытания пациентов в Китае, инфицированных новым коронавирусом, с использованием экспериментального препарата под названием Remdesivir, но подчеркнул, что работа пока еще находится на стадии исследования и нигде в мире не одобрена.
Министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко заявил об исследовательских работах в России. По его словам, они на ранней стадии, клинических испытаний еще не было, потребуется от восьми до десяти месяцев.
ВОЗ призвала улучшить обмен информацией
В КНР отправится команда международных экспертов для работы с китайскими специалистами. ВОЗ считает, что министерства здравоохранения всех стран должны передавать друг другу все последние данные по ситуации.
По последним данным,
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Всемирная организация здравоохранения опровергла все сообщения СМИ о появлении прорывной терапии для борьбы с эпидемией респираторного вируса 2019-nCoV.
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