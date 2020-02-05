Лондонский суд дал старт охоте на необъяснимо богатых иностранцев в Британии

Источник материала: Tut.by

Высокий суд Лондона поставил точку в знаковом деле жены госбанкира из Азербайджана, чем снял последнее препятствие для начала масштабной охоты за деньгами и домами понаехавших в Великобританию коррупционеров и преступников.



Фото: Reuters

Британцы недовольны тем, что Лондон стал тихой гаванью для сомнительных капиталов. Они требовали от властей навести порядок, и несколько лет назад правоохранительные органы получили новый инструмент для борьбы с легализацией преступных доходов через покупку недвижимости — ордер, обязывающий человека с активами на сумму от 50 тысяч фунтов доказать, что они куплены на честно заработанные деньги.

Теперь он наконец заработает в полную силу — благодаря сегодняшнему решению Высокого суда Лондона.

Трое судей отклонили апелляцию Замиры Гаджиевой, супруги бывшего главы Международного банка Азербайджана, осужденного на родине за хищения. Именно ей был выписан дебютный ордер новой кампании еще в 2018 году. Она оспаривала его в суде дважды, но в итоге проиграла апелляцию и не смогла получить разрешение на продолжение тяжбы в последней инстанции — Верховном суде.

Не имея дохода, Гаджиева жила в Лондоне на широкую ногу, что вызвало подозрения Национального агентства по борьбе с преступностью Великобритании (NCA) и сделало ее идеальной мишенью для первого громкого дела новой кампании. Следователи легко уговорили судью выписать ей ордер, требующий объяснить, откуда она взяла деньги на покупку дома в фешенебельном районе Лондона и поместья с гольф-полем в шикарной провинции.

Гаджиева называет себя жертвой несправедливого преследования в Азербайджане и говорит, что все нажито законно. Таблоиды смакуют подробности о ее миллионных тратах в дорогом универмаге и покупку частного самолета. К этим тратам у NCA претензий нет, следователей в этом деле интересует только недвижимость.

Теперь Гаджиева должна в течение семи дней предоставить им объяснение своего богатства. Если они не сделают этого, NCA попросит суд конфисковать имущество, а потом продаст его. Вырученные деньги пойдут в казну Великобритании.

Если же Гаджиева покажет законный источник средств, у NCA есть 60 дней на изучение ее счетов, после чего следователи решат, принимать и закрывать дело или отклонять и добиваться конфискации.

При любом исходе дела владельцам «необоснованного богатства», как его называет новый закон, ничего не будет, поскольку изъятие собственности, купленной на непонятные доходы, не делает их виновными. Это лишь гражданское производство в рамках дознания, а не уголовное преследование, где требуются значительно более веские доказательства.

Однако если власти посчитают, что человек, получивший ордер, в процессе исполнения предписания попытался обвести их вокруг пальца, они могут начать уголовное дело, грозящее штрафом и двумя годами тюрьмы.